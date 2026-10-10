Surfeurs tués au Mexique: les trois accusés reconnus coupables

Deux Australiens et leur ami américain avaient été tués en avril 2024 sur une plage isolée.

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Les peines seront prononcées la semaine prochaine. Image: shutterstock

Un tribunal mexicain a déclaré coupables vendredi les accusés du meurtre de deux surfeurs australiens et de leur ami américain en 2024, qui avait suscité une forte émotion dans les pays des trois jeunes hommes.

Le juge a estimé que les suspects, tous trois Mexicains, avaient agi avec préméditation, a constaté un journaliste de l'AFP présent dans la salle d'audience du tribunal d'Ensenada, ville connue pour être un paradis du surf et qui fut le théâtre de ces crimes. Le juge doit prononcer les peines la semaine prochaine.

Les frères australiens Jake et Callum Robinson, âgés respectivement de 30 et 33 ans, ont été tués en avril 2024 avec leur ami américain Carter Rhoad, 30 ans, pendant qu'ils campaient sur une plage isolée d'Ensenada en Basse-Californie (nord-ouest du Mexique). Leurs corps avaient été retrouvés plusieurs jours après leur disparition, avec des blessures par balle à la tête.

Sans défense

Le ministère public a souligné lors du procès que les trois étrangers avaient été surpris sans défense et que l'un des accusés s'était vanté de détenir des biens volés aux victimes. Le parquet a requis 210 ans de prison contre chacun d'entre eux, bien que la peine maximale en Basse-Californie soit de 60 ans.

La petite amie du principal accusé a été condamnée en novembre, dans un procès distinct, à 20 ans de prison après avoir reconnu avoir été l'instigatrice du vol visant à dérober les pneus d'une camionnette.

La mère des fils Robinson, Debra, a versé des larmes à l'annonce du verdict vendredi. «Ce qui fait le plus mal, c'est que, dans leurs derniers instants, ils aient été traités avec une telle cruauté», avait-elle témoigné jeudi.

La Basse-Californie, l'un des Etats du Mexique connaissant le plus de violences, est minée par le crime organisé et le trafic de drogue. Mais les activités des cartels y affectent rarement les touristes. (dal/ats/afp)