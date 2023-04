Un ado afro-américain se fait tirer dessus pour avoir sonné à la mauvaise porte

L'adolescent a survécu malgré la gravité de ses blessures. Dans la ville ainsi que sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix s'élèvent pour demander justice.

Ralph Yarl, un jeune afro-américain de 16 ans, a reçu une balle dans la tête après avoir sonné à la mauvaise porte. Le jeune garçon cherchait à récupérer ses frères et sœurs et s'est trompé de maison lorsqu'il s'est fait tirer dessus par le propriétaire des lieux, explique le New York Post. Les faits se sont déroulés à Kansas City, dans le Missouri, jeudi soir.

L'adolescent, touché par deux tirs, dont un dans la tête, a miraculeusement survécu et se trouve actuellement à l'hôpital, ont communiqué les autorités dimanche.

«Malgré la gravité de ses blessures et de son état, Ralph est en vie et se rétablit»

Le propriétaire de la maison – qui n'a pas été identifié selon CNN – a été placé en garde à vue pendant 24 heures. Lors d'une conférence de presse dimanche, Stacey Graves, cheffe de la police de Kansas City, a déclaré que le bureau du procureur du comté était prêt à reprendre l'affaire alors que les autorités s'activent pour recueillir des preuves.

«Nous sommes conscients de la frustration que cela peut engendrer dans l'ensemble du processus de justice pénale. Dès que le dossier sera complet, il sera présenté aux procureurs du comté de Clay pour examen.» Stacy Graves

«Justice pour Ralph»

Cet événement a donné lieu à une manifestation à Kansas City dimanche, où des centaines de personnes se sont rassemblées devant la maison où Yarl s'est fait tirer dessus. Les slogans «Black Live Matters» ou «Justice pour Ralph» ont été scandés par les manifestants, qui demandent des comptes aux autorités de l'Etat.

Sur les réseaux sociaux également, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à ce que justice soit rendue pour le jeune afro-américain. Sur Instagram, l'écrivain et activiste Shaun King s'est lui aussi exprimé sur cette affaire. Il a d'ailleurs partagé une cagnotte, créée par la famille de l'adolescent, et a appelé les internautes à y participer afin d'aider la famille de Ralph à payer les différents coûts. (sia)