Le groupe audiovisuel public français s'engage pour réduire la consommation d'énergie en diffusant la météo de l'électricité. Image: Shutterstock

Une météo de l'électricité? Oui, sur les écrans français

Afin de réduire la consommation d'électricité, le groupe audiovisuel public français s'engage à sensibiliser son audimat. Une des solutions trouvées? Relayer la météo de l'électricité, Ecowatt, sur toutes ses chaînes.

Après la météo des plages et des neiges, voici la météo de l'électricité. Pour éviter des coupures de courant cet hiver, le groupe audiovisuel France Télévisions va relayer Ecowatt.

Le président du Réseau de transport d’électricité (RTE), gestionnaire des lignes à haute et très haute tension, Xavier Piechaczyk, a signé un «partenariat inédit» avec son homologue du groupe audiovisuel public, Delphine Ernotte.

Ecowatt, Quésaco?

A certains moments de la journée, les chaînes du groupe afficheront des pictogrammes conçus par le dispositif Ecowatt, afin de voir en temps réel le niveau d'électricité disponible dans le pays.

Voici le code couleur utilisé:

Vert (it's fine, pas de panique) Orange (ça commence à être tendu) Rouge (catastrophe, sortez les bougies)

En bref, si le voyant est au rouge, des coupures d'électricité sont inévitables. Sauf si... on réduit notre consommation!

Et là est tout le but de cette opération: que les téléspectateurs changent leur habitude.

Des petits gestes du quotidien

Eteindre les lumières quand on quitte une pièce, débrancher ses câbles des prises électriques, faire ses lessives plus tard dans la soirée... La liste des petits gestes du quotidien est bien remplie. A nous de faire les bons choix.

En sachant que le chauffage et la cuisson sont deux éléments très gourmands en énergie, rajouter un pull et simplifier ses plats ne feraient pas non plus de mal.