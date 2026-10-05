Plus de 4000 mineurs en garde à vue après les violences en France

Le mouvement lycéen, parti de région parisienne à la mi-septembre, s’est depuis étendu à plusieurs régions de France. Keystone

Plus de 5000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début des violences en marge du mouvement lycéen en France. Près de neuf sur dix sont mineures et 14 personnes ont été placées en détention provisoire.

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Plus de 5000 personnes, dont 87% de mineurs, ont été placées en garde à vue depuis le début des violences en marge du mouvement des lycéens commencé mi-septembre. Quatorze placements en détention provisoire ont été ordonnés, a indiqué lundi la Chancellerie.

Les personnes écrouées sont 10 majeurs et 4 mineurs, précise le ministère. A ce stade, 1802 personnes font l'objet de poursuites – 319 majeurs et 1483 mineurs -, ajoute le communiqué. Elle a indiqué que 1376 mesures alternatives aux poursuites ont été mises en œuvre, et que 790 procédures ont été classées sans suite.

«Depuis plusieurs jours des scènes de violences urbaines d'une particulière gravité se déroulent en marge du mouvement de protestation lycéen» Le ministère de l'Education

Le ministère dénonce encore des «violences inacceptables» contre les forces de l'ordre et les personnels de l'Education nationale, et des dégâts matériels de «plusieurs millions d'euros».

Le mouvement des lycéens, qui réclament notamment de meilleures conditions et des moyens supplémentaires pour l'enseignement, est parti mi-septembre de région parisienne avant de s'étendre en France.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin s'entretiendra de nouveau mardi matin avec l'ensemble des procureurs généraux, après une première réunion la semaine dernière au cours de laquelle il avait demandé un renforcement de la réponse judiciaire face aux violences, a par ailleurs indiqué la Chancellerie. (mbr/ats)