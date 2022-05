Un retour de Trump sur Twitter? Pas de problème pour Elon Musk. Image: sda

Elon Musk est favorable au retour de Donald Trump sur Twitter

Le chantre autoproclamé de la liberté d'expression, Elon Musk s'est dit favorable à un retour de l'ancien président des Etats-Unis sur Twitter. Le réseau social qu'il est en train de racheter.

Le retour du terrible Donald Trump serait-il acté? Pour le futur propriétaire du réseau social Twitter, Elon Musk ne voit pas d'inconvénient à voir l'ancien président armer ses tweets prochainement.

Musk estime qu'il s'agissait d'une décision «moralement mauvaise» et «insensée». «Je pense que c'était une erreur car cela a aliéné une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre» puisqu'il est maintenant sur son propre réseau social, a souligné l'entrepreneur lors d'une conférence organisée par le Financial Times.

Le 25 avril dernier, Donald Trump avait répondu qu'il «préférait rester sur son réseau Truth social», a-t-il expliqué à la chaîne Fox News. Pour le moment, l'ancien boss de la Maison-Blanche exclut tout retour sur Twitter, optant pour sa propre plateforme.

«J'espère qu'Elon achètera Twitter parce qu'il fera des améliorations et c'est un gars bien, mais je reste sur Truth» Donald Trump sur la chaîne Fox News

C'était le 8 janvier 2021 que Trump, alors suivi par près de 89 millions d'abonnés, avait été banni par les équipes de Twitter.

Avec l'arrivée de l'homme le plus riche au monde à la tête de l'empire Twitter, la société serait une entreprise privée, non cotée en Bourse, devenant un bastion de la liberté d'expression. Musk juge ce droit bafoué par une modération des contenus trop stricte. (ats/afp/svp)