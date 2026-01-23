Une institution lausannoise met la clé sous la porte

Par l’intermédiaire d’une publication Instagram, les patrons du Café des Artisans ont annoncé vendredi qu’ils rendaient le tablier «après 13 ans, presque 14 d’amour».

Plus de «Suisse»

De leurs plats gourmands et sincères, aux apéros interminables sur la grande terrasse dès l’arrivée des beaux jours, pour beaucoup d’habitants de la capitale vaudoise, l’antre d’Ignacio et Amaya Rodriguez était un rouage majeur de la scène culturelle et gastronomique de la capitale vaudoise.

Manifestement, même les bonnes choses ont une fin.

Par l’intermédiaire d’une publication Instagram, la charismatique fratrie a annoncé la fermeture définitive du mythique Café des Artisans.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la fermeture de notre adoré Café des Artisans. 13 ans presque 14 d’amour, de partages, de rigolades, de joie et picolade!»

Sans s’étendre sur les raisons qui les poussent aujourd’hui à ranger le tablier, les tenanciers avouent qu’ils sont «kaputt», mais qu’ils se «relèveront». «Nuestra casa es tu casa ❤️», conclut ce message qui clôt une époque et tire des larmes à des centaines de clients inconsolables.

De la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite au génial Yann Marguet, de nombreuses personnalités rendent ainsi hommage à cette sympathique institution lausannoise, en commentaires d’une publication qui a aimanté près de 200 messages de soutien en moins d’une heure.

«con vosotros» «Avec vous», écrit Nuria Gorrite sur Instagram

«Vivement qu’on crève» Yann Marguet

Après une brouille familiale, Amaya Rodriguez, ancienne patronne du Byblos, avait décidé de rebondir, avec son frère, en offrant une deuxième vie au Café des Artisans. C’était en 2012. Une affaire brillamment tenue, qui a offert une âme au quartier du Rôtillon, le long de la rue Centrale, au cœur du centre-ville de Lausanne.

(fv)