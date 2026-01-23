brouillard-2°
DE | FR
burger
Suisse
Restaurants

Le Café des Artisans à Lausanne ferme ses portes

Une institution lausannoise met la clé sous la porte

Par l’intermédiaire d’une publication Instagram, les patrons du Café des Artisans ont annoncé vendredi qu’ils rendaient le tablier «après 13 ans, presque 14 d’amour».
23.01.2026, 17:0223.01.2026, 17:02

De leurs plats gourmands et sincères, aux apéros interminables sur la grande terrasse dès l’arrivée des beaux jours, pour beaucoup d’habitants de la capitale vaudoise, l’antre d’Ignacio et Amaya Rodriguez était un rouage majeur de la scène culturelle et gastronomique de la capitale vaudoise.

Manifestement, même les bonnes choses ont une fin.

Par l’intermédiaire d’une publication Instagram, la charismatique fratrie a annoncé la fermeture définitive du mythique Café des Artisans.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la fermeture de notre adoré Café des Artisans. 13 ans presque 14 d’amour, de partages, de rigolades, de joie et picolade!»

Sans s’étendre sur les raisons qui les poussent aujourd’hui à ranger le tablier, les tenanciers avouent qu’ils sont «kaputt», mais qu’ils se «relèveront». «Nuestra casa es tu casa ❤️», conclut ce message qui clôt une époque et tire des larmes à des centaines de clients inconsolables.

De la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite au génial Yann Marguet, de nombreuses personnalités rendent ainsi hommage à cette sympathique institution lausannoise, en commentaires d’une publication qui a aimanté près de 200 messages de soutien en moins d’une heure.

«con vosotros»
«Avec vous», écrit Nuria Gorrite sur Instagram
«Vivement qu’on crève»
Yann Marguet

Après une brouille familiale, Amaya Rodriguez, ancienne patronne du Byblos, avait décidé de rebondir, avec son frère, en offrant une deuxième vie au Café des Artisans. C’était en 2012. Une affaire brillamment tenue, qui a offert une âme au quartier du Rôtillon, le long de la rue Centrale, au cœur du centre-ville de Lausanne.

(fv)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'humoriste et comédien genevois Alain Monney est mort
Musicien, comédien, scénariste, homme de radio et de télévision, le Genevois Alain Monney est décédé à l'âge de 74 ans. Inoubliable Bernard des Pique-Meurons, il laisse derrière lui un héritage de taille.
L'artiste genevois Alain Monney s'est éteint à 74 ans, rapporte la RTS. Du groupe folk Aristide Padygros aux Pique-Meurons en passant par Carabine FM, Alain Monney a marqué la scène culturelle romande.
L’article