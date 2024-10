Des résidents nettoient une rue couverte de boue dans la ville de Chiva, près de Valence, en Espagne, le 31 octobre 2024. Keystone

Le bilan des inondations en Espagne s'alourdit à 158 morts

Les opérations de recherche de victimes se poursuivent jeudi dans le sud-est de l'Espagne. La région est sous le choc.

Au moins 158 personnes ont perdu la vie à cause des pluies torrentielles et des inondations provoquées par la dépression atmosphérique «dana» en Espagne, selon des sources gouvernementales citées par Efe, indiquent les médias espagnols.

La majorité des victimes se trouve dans la région de Valence, où l'on compte plus d’une centaine de décès, indique El Pais mais il y a également des victimes en Castille-La Manche et en Andalousie. A Valence, la maire María José Catalá a confirmé la découverte de neuf corps dans le hameau de La Torre, dont huit retrouvés dans un garage.

Les opérations de recherche de victimes se poursuivent jeudi dans le sud-est de l'Espagne. La région est sous le choc après les pires inondations depuis plus de cinquante ans dans le pays.

Plus de 1200 militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés de pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels rescapés et s'efforcent de déblayer les zones sinistrées. (jah)