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Etats-Unis: Un homme touché par balle par un agent d'ICE à New York

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La police fédérale de l'immigration est à nouveau dans la tourmente.Keystone

Un homme touché par balle par un agent d'ICE à New York

Une opération de la police fédérale de l’immigration a mal tourné à New York, faisant un blessé. Un nouvel épisode qui ravive la controverse autour de l’ICE.
09.10.2026, 07:4109.10.2026, 07:41

Un homme a été blessé par balle jeudi par un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE) lors d'une opération dans l'arrondissement du Bronx, à New York, ont rapporté plusieurs médias locaux et la police.

«Des agents fédéraux des forces de l'ordre» sont impliqués dans ces faits, survenus vers 16h00 dans le quartier de Marble Hill, a indiqué la police de New York (NYPD), sans préciser l'agence fédérale concernée.

Plusieurs médias locaux ont précisé qu'il s'agissait d'un agent d'ICE. Interrogée par l'AFP, l'agence fédérale n'avait pas répondu dans l'immédiat. Le NYPD a précisé:

«La personne touchée par balle a été transportée dans un hôpital voisin. Elle est actuellement consciente et reçoit des soins médicaux»

Dans la soirée, le maire de la ville, Zohran Mamdani, a précisé que l'homme blessé était un résident de New York. «Selon les premières informations, les agents l'ont encerclé alors qu'il se trouvait dans sa voiture avec un enfant de cinq ans, avant de tirer à plusieurs reprises», a-t-il dit.

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«Cette situation est inadmissible et d'une extrême gravité», a poursuivi l'élu, ajoutant que l'enfant n'avait pas été blessé. «J'ai appelé le président» Trump, a encore dit Zohran Mamdani, ajoutant «lorsque nous nous parlerons, j'exigerai qu'il mette fin à toutes les opérations de contrôle de l'immigration menées par lCE dans notre ville».

Dans la soirée, quelques centaines d'opposants à la police de l'immigration se sont rassemblés sur place dans le calme pour des prises parole, a constaté l'AFP. Ils ont ensuite rejoint les abords de l'hôpital où est hospitalisée la victime, proche des lieux du coup de feu.

«Violence débridée»

La tension est montée d'un cran avec la police lorsque certains ont tenté d'empêcher des voitures de sortir de l'établissement, avant d'être éloignés de l'entrée par les forces de l'ordre, qui ont installé des barrières.

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«Nous attendons des autorités fédérales qu'elles fassent toute la lumière, en toute transparence, sur les circonstances de cet incident», a réagi pour sa part la gouverneure de l'État Kathy Hochul.

«Cet incident nous rappelle une fois de plus la violence débridée et incontrôlée qu'ICE répand dans nos communautés», a réagi dans un communiqué la New York Immigration Coalition, qui défend les droits des migrants.

Le texte poursuit:

«Nous exigeons une enquête immédiate sur cette fusillade, la publication des images des caméras embarquées et que les agents d'ICE ayant fait un usage excessif de la force rendent des comptes»

La ville de New York, bastion démocrate, entretient une relation particulièrement distante avec la police fédérale de l'immigration, avec laquelle elle limite sa coopération au maximum.

Cela n'a pas empêché une forte intensification de l'activité de cette agence dans la mégalopole depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Selon un audit de la ville publié en mai, 5567 personnes ont été arrêtées par ICE dans la région de New York entre le 20 janvier 2025 et le 10 mars 2026. (sda/ats/afp/svp)

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