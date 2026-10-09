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Trump dit que Poutine va livrer du diesel à tout le monde

Le président russe, Vladimir Poutine.
Trump dit avoir eu une discussion très «fructueuse» avec Poutine à ce propos (image d'archives).Image: Imago

Trump dit que Poutine va livrer du diesel au niveau «américain et mondial»

Après un échange qu’il qualifie de «très fructueux», Donald Trump affirme que Vladimir Poutine s’est engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel aux marchés américain et mondial pendant plusieurs mois.
09.10.2026, 21:2009.10.2026, 21:22

Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social que son homologue russe Vladimir Poutine s'était engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel «pour le marché américain et mondial», sur plusieurs mois, après une «discussion très fructueuse».

La Russie étant frappée de sanctions sur ses exportations hydrocarbures, le ministère des Finances américain a dans la foulée précisé avoir donné une autorisation provisoire pour cette mise sur le marché.

Développement suit...

(afp)

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