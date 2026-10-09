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Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes

President Donald Trump, right, presents the National Medal of Science to Elon Musk during an event at the U.S. Institute of Peace, Thursday, Oct. 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhin ...
Jeudi à l'U.S Institute of Peace, la paix était revenue entre Musk et Trump.Keystone

Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes

Le président américain a décoré le patron de Tesla et SpaceX d'une médaille scientifique.
09.10.2026, 11:1209.10.2026, 11:12

Donald Trump a décoré Elon Musk, son ancien ami tombé en disgrâce l'an dernier, de la «Médaille nationale de la science», qui marque le retour du géant de la tech dans l'orbite présidentielle.

Outre le patron de Tesla et de SpaceX, Jensen Huang (patron du géant des processeurs Nvidia), Sergueï Brin (cofondateur de Google) et Lisa Su (directrice générale du fabricant de semi-conducteurs AMD) ont reçu cette distinction pendant une cérémonie à Washington.

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Mais tous les regards étaient tournés vers Elon Musk, omniprésent à la Maison Blanche durant les premiers mois du mandat de Donald Trump en 2025 et anciennement chargé de coupes budgétaires dans le gouvernement fédéral.

«Elon Musk est notre Thomas Edison (l'inventeur de l'ampoule électrique, ndlr) des temps modernes», a loué Donald Trump, qualifiant le multimilliardaire de «trésor national».

Lors d'un sommet intitulé «La Science: Un nouvel âge d'or», le républicain a tenu à souligner:

«Elon, je tiens à te féliciter. Tu es mon ami, et quelqu'un de vraiment, vraiment exceptionnel»

Michael Dell, fondateur et patron du géant informatique du même nom, et Satya Nadella, PDG de Microsoft, ont eux été décorés de la «Médaille nationale de la technologie et de l'innovation».

L'amitié s'était mal terminée

Elon Musk a été un ardent soutien de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle en 2024, qu'il avait généreusement financée.

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Les deux hommes se sont toutefois brouillés publiquement au début de l'été 2025, après des critiques d'Elon Musk sur les orientations budgétaires de Donald Trump.

Mais le multimilliardaire s'est à nouveau rapproché du gouvernement. Il s'est vu récemment confier une mission du Pentagone, avec lequel il a d'importants contrats, consistant à identifier les technologies et armements dont les Etats-Unis auront besoin pour leurs futures guerres.

Elon Musk faisait aussi partie du groupe de grands patrons de l'intelligence artificielle qui ont signé la semaine dernière à la Maison-Blanche un code de bonne conduite.

Le fils de Musk a humilié Trump
Roman-photo
Le fils de Musk a humilié Trump

Il était également présent lors du dîner d'Etat organisé en l'honneur du président chinois Xi Jinping au mois de septembre.

Lors de la cérémonie jeudi, Donald Trump s'est vu remettre un cadre contenant la Médaille nationale de la science décernée en 1983 à titre posthume à son oncle John Trump, professeur au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Le président de 80 ans est particulièrement fier de cette parenté, et fait souvent le lien entre cet oncle physicien et son propre «quotient intellectuel élevé». (ats/afp)

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