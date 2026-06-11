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Le Pentagone confiné à cause d’une «substance dangeureuse»

Le Pentagone confiné à cause de «substances dangeureuses»

Une partie du Pentagone a été placée en confinement après un «incident lié à des substances dangereuses». Selon CNN, ce serait lié à une fausse alerte.
11.06.2026, 17:5811.06.2026, 18:04

Une partie du Pentagone a été placée en confinement après un «incident lié à des substances dangereuses», ont déclaré jeudi les pompiers dans un communiqué sur X.

Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux ont annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

L’équipe de sécurité du Pentagone a envoyé le message suivant dans la matinée (heure de Washington): «Des tests supplémentaires pourraient prendre une à deux heures. Des équipes d'intervention sont sur place et prêtes à intervenir auprès des occupants du bâtiment si nécessaire».

Selon CNN, qui cite des sources anonymes, ce confinement et le déploiement qui a suivi ont été mis en place en raison d’une fausse alerte. Une enquête est en cours.

(afp)

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