Cet Ougandais brigue le poste de secrétaire général de l'ONU

Olara Otunnu a connu différents mandats au sein de l'ONU, comme ici en tant que représentant pour l'enfance dans les conflits armés en 2002. Image: AP

L'Ougandais Olara Otunnu a officialisé sa candidature pour le poste de secrétaire général de l'ONU, dont le processus de sélection débute jeudi.

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La course pour devenir le prochain secrétaire général de l'ONU compte depuis samedi un septième candidat: l'Ougandais Olara Otunnu. Cet ancien haut responsable de l'organisation a été candidat présidentiel d'opposition dans son pays.

La candidature d'Olara Otunnu (75 ans) a été présentée par son pays et annoncée samedi par l'ONU à ses Etats membres. Il rejoint Michelle Bachelet (Chili), María Fernanda Espinosa (Equateur), Rafael Grossi (Argentine), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) et Macky Sall (Sénégal) sur la liste des postulants à la succession d'António Guterres, qui quittera ses fonctions le 31 décembre.

Plusieurs mandats au sein de l'ONU

Olara Otunnu a été secrétaire général adjoint de l'ONU et représentant spécial pour les enfants et les conflits armés de 1997 à 2005, sous le secrétaire général de l'époque Kofi Annan.

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Il a également été ambassadeur de l'Ouganda auprès de l'ONU, ainsi que ministre des affaires étrangères de son pays pendant une brève période. En 2011, il s'était présenté à la présidentielle pour le parti d'opposition Uganda People's Congress, mais avait perdu face au dirigeant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986.

Un premier vote en fin de semaine

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent tenir le 30 juillet un premier vote à bulletins secrets pour exprimer leurs préférences parmi les candidats.

Ce premier «vote indicatif» sera suivi d'un nombre indéterminé de scrutins similaires jusqu'à ce qu'un candidat obtienne les neuf voix requises, sans aucun veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie). Le nom du candidat choisi sera ensuite transmis à l'assemblée générale pour une nomination formelle. (btr/ats)