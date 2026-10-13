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«Nous avons tout vu»: un homme éjecté d'un grand huit décède

Un drame s'est produit lundi dans un parc d'attractions aux Etats-Unis. Un homme est mort après avoir été éjecté des montagnes russes Goliath, à Six Flags Over Georgia, près d'Atlanta. Plusieurs témoins décrivent une scène effroyable.

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L'accident s'est déroulé sous les yeux de dizaines de visiteurs. Selon plusieurs passagers présents sur l'attraction Goliath, l'homme aurait été projeté hors de son wagon avant de heurter à plusieurs reprises la structure des montagnes russes.

«Nous avons tout vu», raconte un témoin à la chaîne américaine 11Alive. Son épouse décrit le moment où leur journée a basculé: «Nous passions un excellent moment, puis nous nous sommes mis à crier: "Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?"» Le couple assure que les employés avaient vérifié les harnais de sécurité avant le départ.

Une chute immortalisée sur une photo souvenir

Un autre témoin affirme que la chute de la victime apparaît sur la photographie souvenir prise automatiquement pendant le parcours. «Il apparaissait sur nos photos. Il est tombé et a heurté le wagon à trois reprises», raconte-t-il.

Selon ce dernier, le corps aurait également percuté d'autres passagers avant de tomber sur le toit d'une maison hantée située en contrebas. Une femme présente sur place affirme, auprès de la chaîne, que la victime faisait le tour de manège avec son fils, tandis que son épouse et sa fille les attendaient au sol.

La police du comté de Cobb a confirmé le décès et signalé d'autres blessés, sans préciser les circonstances de leurs blessures, tandis que la présidente de l'exécutif local a fait part de la tristesse de sa communauté à la famille de la victime:

«Je n'ose imaginer l'horreur à laquelle les visiteurs et les employés ont assisté aujourd'hui, et j'ai le cœur brisé pour cette famille qui a perdu un être cher.»

Dans un communiqué, Six Flags se dit «profondément attristé» et présente ses condoléances aux proches de la victime. Le parc assure coopérer pleinement avec les autorités. Les causes de l'accident restent inconnues. Par précaution, Six Flags a annoncé la fermeture temporaire d'attractions similaires dans l'ensemble de ses parcs.

Cet incident rappelle toutefois un autre cas impliquant les parcs Six Flags et l'attraction X2 en Californie, actuellement fermée. Cette dernière montagne russe est accusée de causer de graves lésions et hémorragies cérébrales, comme on le rapportait il y a quelques semaines. (hun)