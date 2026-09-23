Le X2 du parc d’attractions Six Flags, à Valencia, dans l’Etat de Californie, pourrait provoquer de graves lésions cérébrales, voire entraîner la mort. Image: imago

Ces montagnes russes provoquent des lésions: plus de 100 plaintes

Les montagnes russes X2, en Californie, attiraient les amateurs de sensations fortes du monde entier. Malgré les mises en garde de médecins contre le risque de traumatismes crâniens, elles ont continué de fonctionner pendant des années.

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Les montagnes russes X2 du parc d’attractions Six Flags, dans l’Etat étasunien de Californie, sont considérées comme l’une des attractions les plus modernes et les plus extrêmes au monde. Lors de leur inauguration en 2002, le parc les présentait comme les «premières montagnes russes quadridimensionnelles au monde» et comme une «expérience réservée aux casse-cou les plus téméraires».

Des montagnes russes quadridimensionnelles: cela signifie que l’attraction ne se déplace pas seulement dans l’espace, mais que les sièges fixés aux wagons peuvent également pivoter à 360 degrés.

Depuis le 12 juillet, le X2 est à l’arrêt, rapporte CNN. Et ce n’est peut-être pas plus mal. Selon une enquête du média précité, ces montagnes russes seraient à elles seules responsables de plus de 100 lésions cérébrales, dont certaines graves, au cours des deux dernières années.

De graves hémorragies cérébrales après le X2



En juillet, à moins d’une semaine d’intervalle, deux femmes ont ainsi dû subir en urgence une opération du cerveau après avoir été victimes de graves hémorragies cérébrales. Il s’agissait de lésions comparables à celles que les neurochirurgiens observent chez des patients victimes d’accidents de la route à grande vitesse ou d’autres accidents graves, lorsque le cerveau vient heurter la paroi du crâne avec une grande violence.

Or, les deux femmes n’avaient été victimes d’aucun accident de la route, d’aucune collision ni d’aucun autre incident inhabituel, explique CNN. Elles avaient simplement fait un tour sur le X2. Dans un e-mail consulté par la chaine américaine, les médecins indiquent que les lésions ont été «provoquées par un événement traumatique causé par les accélérations et décélérations rapides à bord des montagnes russes X2».

Le X2 a été la première attraction de ce type au monde dont les sièges fixés aux wagons pouvaient pivoter à 360 degrés. Image: imago

L’une des deux femmes, Pamela Guillen, a dû réapprendre à parler et à marcher après son opération, rapporte CNN. Elle souffre de terribles crises de maux de tête et de brouillard cérébral, explique-t-elle.

L’autre victime, Naomi Greer-Wilkinson, est toujours maintenue à ce jour dans un coma artificiel.

Six Flags invoque un panneau d’avertissement

Plus de 100 personnes ont désormais engagé une action collective en justice contre le parc d’attractions Six Flags. Toutes affirment avoir subi des lésions cérébrales plus ou moins graves après être montées à bord du X2. Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, heure locale, l’avocat des victimes présumées a employé des mots particulièrement durs:

«Ils ont sciemment joué avec la vie des gens. De telles montagnes russes ne devraient pas exister» Christopher Bulone, avocat

Depuis des années, des médecins mettaient en garde contre les risques pour la santé que pouvait entraîner un tour sur le X2. Parmi les centaines de victimes présumées, deux personnes sont mortes des suites de graves lésions cérébrales. Malgré cela, les autorités californiennes n’ont jamais retiré l’autorisation d’exploiter l’attraction. De son côté, Six Flags s’était également toujours refusé à interrompre volontairement son exploitation, jusqu’en juillet de cette année.

Les avocats de Six Flags ont au contraire fait valoir qu’un panneau placé devant l’attraction avertissait que «certains risques liés aux montagnes russes ne peuvent être exclus». Selon eux, l’attraction fait en outre l’objet de contrôles réguliers et les forces physiques auxquelles les passagers sont soumis ne seraient pas suffisamment importantes pour provoquer des traumatismes crâniens.

Le parc d’attractions n’a pas commenté la dernière action collective en justice, invoquant la procédure en cours. Six Flags s’est contenté de confirmer que le X2 resterait fermé jusqu’à nouvel ordre. (her/trad. hun)