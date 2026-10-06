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Scandale de viol à l'Université Cornell: la colère gronde

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Scandale de viol à l'Université: la colère gronde aux Etats-Unis

Des centaines de personnes ont manifesté lundi après les révélations sur le viol d'une étudiante sur le campus de l'Université Cornell.
06.10.2026, 15:2206.10.2026, 15:25

Lundi 5 octobre 2026, des centaines d’étudiants ont manifesté à l’Université Cornell sous le slogan «Justice pour les survivantes et survivants». Ils ont réclamé l’exclusion de plusieurs membres d’une fraternité étudiante et le retrait de leurs diplômes, ainsi que des réformes en profondeur de la manière dont l’institution traite les violences sexuelles et des sanctions plus sévères à l’encontre des personnes mises en cause.

Le scandale a éclaté après les accusations d’une ancienne étudiante, qui affirme avoir été violée par plusieurs hommes en octobre 2024. L'affaire n’avait dans un premier temps entraîné aucune conséquence pénale.

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