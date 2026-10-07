La condamnée américaine Christa Pike a repris connaissance



Christa Pike, qui avait survécu à deux injections létales au Tennessee, a repris connaissance et peut désormais parler, selon ses avocats.

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La condamnée qui a survécu à deux injections létales aux Etats-Unis, Christa Pike, a «repris connaissance et peut parler», ont annoncé mardi ses avocats dans un communiqué.

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«Contre toute, attente, Christa Pike est consciente, peut parler et continue à recevoir des soins médicaux vitaux», ont précisé ses avocats.

Christa Pike, 50 ans, qui devait être la première femme mise à mort depuis plus de 200 ans au Tennessee (sud), a survécu mercredi soir à l'administration de deux injections létales de pentobarbital, un puissant barbiturique, et se trouvait depuis dans un état critique, sous assistance respiratoire.

Le double échec de la procédure a lancé une polémique sur le bon déroulement des exécutions par injection léthale aux Etats-Unis.

(ats/acu)