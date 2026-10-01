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L'ONU demande de ne plus tenter d'exécuter Christa Pike

Photographs of Colleen Slemmer, who was murdered in 1995, are displayed outside Riverbend Maximum Security Institution before the planned execution of Christa Pike, Wednesday, Sept. 30, 2026, in Nashv ...
Des images de Colleen Slemmer, la victime de Christa Pike. Les proches de la fille assassinée en 1995 attendaient cette exécution.Keystone

A Genève l'ONU demande de ne plus tenter d'exécuter une Américaine

Après une tentative ratée d'exécution jeudi matin, le sort de la femme condamnée à mort dans le Tennessee scandalise.
01.10.2026, 15:4001.10.2026, 16:09

L'ONU demande aux autorités du Tennessee de ne plus tenter d'exécuter Christa Pike après un échec sans précédent mercredi de l'injection létale de cette femme. Jeudi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé une approche «horrible» et «cruelle».

On vous expliquait ici 👇🏼

L'exécution de cette Américaine a échoué
L'exécution de cette Américaine a échoué

L'Autrichien a écrit sur les réseaux sociaux:

«Le cas de Christa Pike dévoile de nombreuses raisons pour lesquelles la peine capitale devrait être abolie»

Et de cibler les souffrances physiques et mentales liées aux échecs de l'exécution.

Le haut commissaire ajoute que des questions sur le procès de cette femme n'ont toujours pas été résolues. Il se dit «perturbé» par l'augmentation des exécutions aux Etats-Unis.

Christa Pike, 50 ans, avait été condamnée pour meurtre il y a 30 ans. Les autorités du Tennessee ont suspendu les exécutions encore prévues cette année. Elles ont ouvert une enquête qui sera menée par un tiers. (ats)

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