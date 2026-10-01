A Genève l'ONU demande de ne plus tenter d'exécuter une Américaine
L'ONU demande aux autorités du Tennessee de ne plus tenter d'exécuter Christa Pike après un échec sans précédent mercredi de l'injection létale de cette femme. Jeudi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé une approche «horrible» et «cruelle».
L'Autrichien a écrit sur les réseaux sociaux:
Et de cibler les souffrances physiques et mentales liées aux échecs de l'exécution.
Le haut commissaire ajoute que des questions sur le procès de cette femme n'ont toujours pas été résolues. Il se dit «perturbé» par l'augmentation des exécutions aux Etats-Unis.
Christa Pike, 50 ans, avait été condamnée pour meurtre il y a 30 ans. Les autorités du Tennessee ont suspendu les exécutions encore prévues cette année. Elles ont ouvert une enquête qui sera menée par un tiers. (ats)