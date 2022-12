La première femme gouverneure de toute l'histoire de son Etat, Kristi Noem, a reçu son lance-flammes personnel pour Noël.

Kristi Noem a tout cramé au lance-flammes pour fêter Noël

En 2020, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud rêvait d'un lance-flammes sous le sapin. Deux ans plus tard, elle l'a enfin reçu. On est content pour elle.

Cette républicaine rêve de bannir TikTok et n'est pas la plus grande alliée des mouvements LGBTQI+ ou de l'avortement. Kristi Noem, 51 ans, est également gouverneure du Dakota du Sud. L'un des Etats les plus étendus et les moins peuplés des Etats-Unis. Est-ce une raison suffisante pour ne pas craindre un accident au lance-flammes?

Petit retour en arrière. Noël 2020, Kristi Noem empoigne son compte Instagram et annonce qu'elle adorerait rajouter un petit truc à sa «liste de cadeaux». Sur la photo, elle-même, tout sourire et armée d'un lance-flammes. C'est bien connu, une fois qu'on a testé quelque chose, c'est le meilleur moyen de ne plus pouvoir s'en passer (drogue, Porsche 911 cabriolet, acides gras saturés, paccheri al ragù, amour, lance-flammes, etc...).

Kristi, le 22 décembre 2020:

Le père Noël a tout entendu

Deux ans plus tard, le Dakota du Sud n'est pas beaucoup plus peuplé, mais peu au moins compter sur un nouveau lance-flammes. Celle qu'on compare parfois à Sarah Palin n'a pas oublié les papillons qu'elle avait ressentis en 2020, au moment d'appuyer pour la première fois sur la gâchette. Parce que, cramer des trucs, c'est quand même super. (Demandez au frère de Phoebe dans Friends.)

Oui, la première femme gouverneure de toute l'histoire de son Etat a reçu son lance-flammes personnel pour Noël. Et c'est son staff qui est à l'origine de sa joie inflammable. Fringuée comme une GI et accompagnée de son mari, elle a testé son jouet sur son domaine agricole enneigé. Au centre, des cartons qui ne feront pas long feu, non loin: son mari.

Nous souhaitons une bonne fin d'année 2022 à cette politicienne qui, selon une bonne partie de ses copains républicains, a tout pour devenir présidente des Etats-Unis. One day.

(fv)