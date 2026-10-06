Donald Trump a autorisé l'exécution d'un tireur affilié à Al-Quaïda par peleton d'exécution (image d'archives). Keystone

Trump approuve une mise à mort par peloton d'exécution

Donald Trump a approuvé l’exécution par peloton d’exécution de l’auteur de la tuerie de Fort Hood, qui avait fait 13 morts en 2009. Une première depuis 1961.

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Donald Trump a donné son accord pour la mise à mort par peloton d'exécution de l'auteur d'une tuerie qui avait fait 13 morts sur une base militaire de Fort Hood, au Texas, en 2009, a annoncé lundi le porte-parole du Pentagone.

Le ministre de la Défense Pete Hegseth «a recommandé – et le président Donald Trump a approuvé – que le terroriste condamné Nidal Malik Hasan soit exécuté par un peloton d'exécution de l'armée américaine», a déclaré Sean Parnell sur X. La date et le lieu de l'exécution seront fixés ultérieurement, a-t-il ajouté.

Nidal Hasan, un musulman né aux États-Unis et d'origine palestinienne, avait ouvert le feu le 5 novembre 2009 dans un centre médical de l'immense base de Fort Hood, pour empêcher les soldats de participer à une guerre qu'il jugeait «illégale» en Afghanistan et en Irak.

Lié à Al-Quaïda

Considéré comme un loup solitaire d'Al-Qaïda, il avait tué 13 personnes, dont douze soldats, et fait des dizaines de blessés. Blessé par balle lors de l'attaque, cet ancien psychiatre de l'armée est aujourd'hui partiellement paralysé.

Il avait été condamné à mort par un tribunal militaire en 2013. Son exécution sera la première menée par l'armée américaine depuis 1961.

(ats/acu)