«Je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, c'est censé être très bon», a déclaré Trump. Keystone

Pourquoi Trump autorise les Américains à acheter du «diesel rouge»

Donald Trump a annoncé l’ouverture du diesel rouge détaxé à tous les automobilistes. Son décret prévoit toutefois surtout un report temporaire de la taxe.

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Donald Trump a signé lundi un décret autorisant n'importe qui à acheter du diesel exonéré de taxes, normalement réservé aux machines agricoles et autres véhicules non routiers. S'exprimant lors d'un rassemblement dans le Nebraska, le président américain a déclaré que ce décret «permettrait à tout le monde d'acheter du diesel rouge exonéré de taxes».

Le diesel rouge, ou le gazole non routier, est un carburant teinté d'une couleur rouge qui indique sa fiscalité avantageuse. Le républicain a admis qu'il ne connaissait pas ce carburant : «Je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe, c'est censé être très bon», a-t-il plaisanté devant la foule. Mais une note publiée par la Maison Blanche lundi décrivait une mesure plus limitée que celle annoncée par le président sur scène.

Plutôt que de supprimer la taxe, le décret charge le ministre des Finances Scott Bessent et le ministre de la Défense Pete Hegseth de reporter à la fin de l'année le paiement de la taxe sur le diesel rouge par les automobilistes, sans intérêts ni pénalités, et de tenter d'annuler la taxe. Selon la Maison Blanche, les autorités fédérales et les gouverneurs des Etats pourront choisir de suspendre les contrôles et exonérer les conducteurs de cette obligation fiscale.

Prix records à la pompe

Les prix à la pompe ont atteint un record en raison de la guerre en Iran, ce qui pèse sur le Parti républicain à quelques semaines seulement des élections législatives de mi-mandat. Mais la note publiée par la Maison Blanche n'a fait aucune mention de l'Iran, évoquant plutôt la guerre en Ukraine et une pénurie mondiale de capacités de raffinage. Elle accuse également les démocrates de fermer des raffineries, en faveur de politiques écologiques.

Lors du rassemblement dans le Nebraska, Donald Trump a également salué un accord conclu avec l'Europe visant à libérer 100 millions de barils raffinés provenant des réserves stratégiques au cours des quatre prochains mois. Il avait aussi évoqué auparavant l'interdiction des exportations américaines de diesel, qui alimente les camions, les machines agricoles et les engins de chantier.

Les prix du diesel aux États-Unis ont atteint des niveaux records, dépassant les 6 dollars le gallon ces dernières semaines. Les restrictions à l'exportation imposées par la Russie, principal fournisseur, à la suite des attaques ukrainiennes contre ses installations pétrolières, ont accentué la pression sur les marchés mondiaux.

(ats/acu)