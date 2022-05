En décembre dernier, il est devenu célèbre sur Reddit, avant de créer son propre compte Twitter. image: twitter

Ce chat roux fait trembler Starbucks et Amazon

Les mouvements syndicaux ont à nouveau la cote de l'autre côté de l'Atlantique. Et ils ont des alliés de taille: chats, poulets et rats se mobilisent pour soutenir la cause des ouvriers.

Jorts est l'un des plus grands supporters du mouvement syndical de la ville de Minneapolis. Son visage orne les pancartes brandies par les opprimés lors des rassemblements syndicaux. En décembre dernier, il est devenu célèbre sur Reddit, avant de créer son propre compte Twitter. Il compte désormais plus de 178 000 followers, révèle le Wall Street Journal. Depuis, il s'exprime régulièrement et prend position pour soutenir les travailleurs.

Pourtant, ce grand roux duveteux aux yeux verts impérieux ne fait officiellement partie d'aucun syndicat. Il faut dire que Jorts est un chat. Et pas n'importe lequel: Jorts est un chat syndical.

Dans son viseur: des géants comme Amazon ou Starbucks

Aux Etats-Unis, le militantisme syndical connaît, en effet, un vif regain d'intérêt dans les entreprises, petites et grandes. Y compris chez des géants comme Starbucks ou Amazon. Depuis l'année dernière, 200 des 9000 magasins Starbucks situés sur le territoire américain ont fait passer une pétition pour des élections syndicales. Et cette semaine, ce sont les employés d'un entrepôt d'Amazon, à New York, qui doivent se prononcer sur une syndicalisation.

Cette nouvelle vigueur syndicale se traduit aussi par le besoin de se dénicher de nouvelles icônes et autres mascottes loufoques. Jorts en fait partie. C'est en tout cas ce qu'affirme fièrement sa propriétaire, Courtney John:

«On peut définitivement le considérer comme une icône du mouvement ouvrier»

A chaque nouveau rassemblement, l'audacieux félin prend la patte (numérique) pour tweeter en faveur de la syndicalisation. Il a notamment exhorté le public à participer à une réunion syndicale dans un Starbucks de Pittsburgh ou soutenu la mobilisation d'ouvriers d'un entrepôt Amazon de Staten Island.

Comme le présume sagement le Wall Street Journal, il y a «vraisemblablement un être humain derrière cette présence en ligne» (ben oui, quel chat resterait éveillé assez longtemps pour envoyer tous ces tweets). Mais jusqu'à présent, il a toujours refusé farouchement de révéler sa véritable identité, préférant se maintenir derrière son personnage à quatre pattes.

Interrogée par le média américain à ce sujet, la dirigeante syndicale américaine Sara Nelson a confirmé cette stratégie: selon elle, il est indispensable que les gens continuent à penser Jorts comme un félin. «Jorts doit rester Jorts le chat», a-t-elle affirmé.

«Dès que nous commencerons à essayer d'attribuer un humain à Jorts, toute la magie s'effondrera» Sara Nelson

Poulets en cage et rats gonflables

Et Jorts n'est pas la seule petite bestiole devenue la coqueluche des mouvements ouvriers. Lors d'une manifestation syndicale dans le Minnessota, la semaine dernière, un employé a débarqué à la manifestation avec... un poulet vivant (en cage, précisons). Laquelle était ornée d'une pancarte scandant: «Nous travaillons pour Chicken Feed.»

«Les gens se sont relayés pour le faire rouler autour du rassemblement», a expliqué l'organisateur de l'évènement à un journaliste du Wall Street Journal à propos du poulet. Ce dernier ne semble pas s'être ému de toute cette attention: «Il traînait dans sa cage, picorant et faisant tout ce que font les poulets.»

Autre figure syndicale emblématique: Scabby le rat. Mais Scabby ne tweete pas, lui: il prend la forme d'un énorme rat gonflable. Il a surgi notamment sur le campus de l'université d'Etat Truman à Kirksville, dans le Missouri, en décembre, à l'occasion d'une protestation d'un groupe de gardiens et d'ouvriers d'entretien.

Sa figure s'est popularisée, il y a plusieurs décennies déjà, sous l'impulsion des organisations syndicales de Chicago. Vous pouvez même commander le vôtre. Par exemple, l'entreprise Big Sky Balloons vous invite sur son site Internet à «commander votre rat dès aujourd'hui!».

La brochure précise que les rongeurs en ballons sont disponibles en plusieurs tailles - le plus haut atteint plus de 7 mètres.

Et si vous n'aimez pas les rats, pas de problème: il existe aussi des structures gonflables en forme de chat ou de cochon. (mbr)