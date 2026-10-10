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L’ouragan Isaias frappe la Floride avec des vents à 165 km/h

L’ouragan Isaias frappe la Floride avec des vents à 165 km/h

L’ouragan de catégorie 2 a touché terre vendredi soir près de Destin.
10.10.2026, 09:3410.10.2026, 09:45
This GOES-19 GeoColor satellite image provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and taken at 1:06 p.m. EDT, Friday, Oct. 9 2026, shows Hurricane Isaias approaching the Gul ...
Plus d’un demi-million d’Américains sont privés d’électricité dans plusieurs Etats.Keystone

L'ouragan Isaias a touché terre vendredi soir (heure locale) dans l'Etat américain de la Floride, en catégorie 2 sur 5, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

Il a touché terre près de la ville de Destin, en Floride, avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 165 km/h, a ajouté le NHC. Plus d'un demi-million d'Américains étaient privés de courant: principalement en Floride (plus de 334'000 foyers) et en Alabama (160'000) mais aussi en Géorgie (9'000), en Louisiane (2'800) et au Mississippi (2'000), d'après le site Poweroutages.

Isaias est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique – qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre – a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño. En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année. (dal/ats/blg/afp/anp)

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