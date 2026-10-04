Avion médical disparu: des débris retrouvés au large des Etats-Unis

Les gardes-côtes américains ont annoncé samedi avoir retrouvé des débris de l’appareil, qui reliait les Bermudes à Boston avec six personnes à bord. Les recherches doivent se poursuivre dans la nuit.

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Keystone

Les gardes-côtes américains ont annoncé samedi avoir découvert des débris d'un avion médical en provenance des Bermudes. L'appareil était porté disparu au large de la côte nord-est des Etats-Unis.

Les gardes-côtes ont indiqué sur le réseau social X avoir été informés par le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) que le contact avait été perdu tôt samedi avec le Gulfstream G100 à destination de Boston avec six personnes à bord.

«Les équipes de recherche des gardes-côtes ont découvert un site de débris lié à l'aéronef disparu», a déclaré la même source dans un communiqué. L'avion transportait quatre Canadiens et deux Bermudiens.

Le contact avec l'avion, «transportant deux pilotes, deux membres du personnel médical, un patient et un membre de sa famille», a été perdu vers 01h30 locales (07h30 en Suisse), a précisé l'entreprise Latitude Air Ambulance.

La société, basée au Canada, dispose d'une flotte de dix avions effectuant des vols d'évacuation et de rapatriement médical, selon son site en ligne.

Les recherches doivent continuer dans la nuit. (dal/ats/afp)