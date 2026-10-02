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Les Suisses ne veulent pas du F-35: ce sondage le prouve

epa12984721 A military aircraft takes part in a welcome ceremony for the first Polish F-35 aircraft at the 32nd Tactical Air Base in Lask, central Poland, 22 May 2026. The first three F-35 aircraft ha ...
Une large majorité de la population suisse s'oppose à l'achat des avions de combat F-35.Image: EPA PAP

Les Suisses ne veulent pas du F-35: voici les chiffres

Chez les femmes, chez les hommes et dans les villes comme en campagne: deux tiers des personnes interrogées dans le cadre d'une récente enquête s'opposent à l'achat des avions de combat américains.
02.10.2026, 06:0602.10.2026, 07:50

Une large majorité de la population suisse s'oppose à l'achat des avions de combat F-35. Selon un sondage de 20 Minutes/Tamedia, 65% des personnes interrogées y sont opposées, tandis que 28% y sont favorables. Toutes les tranches d’âge sont opposées à cette acquisition.

Dans les détails, 44% des personnes interrogées sont «clairement» opposées à l'acquisition des avions de combat F-35 et 21% «plutôt» opposées, selon le sondage publié vendredi par l'institut de recherche Leewas. Seuls 14% se prononcent clairement en faveur de cette acquisition, et 14% sont «plutôt pour».

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Le rejet est le plus fort au sein des partisans du PS (80%) et des Vert-e-s (83%). Au sein de l’UDC, 59% sont opposés à cet achat, contre 58% au Centre. Les partisans du PLR sont les plus favorables à l'achat de ces avions de combat (43%).

Pas de fossé entre les sexes

Selon le sondage, toutes les tranches d'âge s'opposent à cet achat, avec un rejet plus marqué chez les 50-64 ans (avec 67%). Il n’y a pas de grandes différences entre les hommes et les femmes. Certes, les hommes sont plus favorables à cet achat (34%) que les femmes (23%). Mais, la proportion de femmes et d'hommes contre s'élève à respectivement 67% et 62%.

Tant en ville (65%) que dans les agglomérations (63%) et à la campagne (65%), une nette majorité s’oppose à cette acquisition.

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L'enquête a été réalisée entre le 24 et le 27 septembre 2026. Les résultats s’appuient sur 10 858 réponses modélisées (7658 en Suisse alémanique, 2'906 en Suisse romande et 294 au Tessin). La marge d’erreur statistique est de 2,5 points de pourcentage. Elle est plus importante (10%) pour la Suisse italienne, car nettement moins de Tessinois ont participé au sondage. (jzs/ats)

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