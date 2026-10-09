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L'exécution de l'auteur d'une tuerie sera diffusée en direct

epa13285989 US Secretary of Defense Pete Hegseth delivers remarks during an Anduril Industries event at Tradepoint Atlantic in Sparrows Point, Maryland, USA, 06 October 2026. US President Donald Trump ...
Pete Hegseth, ministre de la Défense, avait assuré que cette exécution serait publique.Keystone

L'exécution de l'auteur d'une tuerie sera diffusée en direct

La mise à mort par peloton d'exécution du tireur de Fort Hood, qui avait tué 13 personnes en 2009, sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministère américain de la Défense.
09.10.2026, 06:4209.10.2026, 06:42

La mise à mort par peloton d'exécution de l'auteur d'une tuerie qui avait fait 13 morts sur une base militaire au Texas en 2009 sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministre américain de la Défense.

L'exécution de Nidal Hasan, un Américain musulman d'origine palestinienne qui avait ouvert le feu le 5 novembre 2009 dans un centre médical de l'immense base de Fort Hood, sera «diffusée en direct», a dit à l'AFP ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Des «détails suivront», a-t-il ajouté.

FILE - This undated photo provided by the Bell County Sheriff&#039;s Department shows former Army psychiatrist Maj. Nidal Hasan. (Bell County Sheriff&#039;s Department via AP, File) Nidal Hasan
Nidal Hasan.Keystone

Auparavant, dans une vidéo diffusée jeudi sur X par des comptes officiels affiliés au Pentagone, le ministre de la Défense Pete Hegseth avait de son côté assuré que cette exécution serait publique.

«Nous veillerons à ce que le public puisse y assister»

Nidal Hasan «sera fusillé par des soldats, comme il se doit, et nous veillerons à ce que le public puisse y assister, à ce que ce soit public», a affirmé le chef du Pentagone dans cette vidéo tournée mercredi.

USA: arrestation d'un homme qui prévoyait une tuerie au nom de l'EI
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Psychiatre militaire, Nidal Hasan avait ouvert le feu à Fort Hood pour empêcher les soldats de participer à une guerre qu'il jugeait «illégale» en Afghanistan et en Irak. Considéré comme un loup solitaire du groupe djihadiste Al-Qaïda, il avait tué 13 personnes, dont 12 soldats, et fait des dizaines de blessés. Son exécution sera la première menée par l'armée américaine depuis 1961. (sda/ats/afp)

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