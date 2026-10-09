Pete Hegseth, ministre de la Défense, avait assuré que cette exécution serait publique. Keystone

L'exécution de l'auteur d'une tuerie sera diffusée en direct

La mise à mort par peloton d'exécution du tireur de Fort Hood, qui avait tué 13 personnes en 2009, sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministère américain de la Défense.

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La mise à mort par peloton d'exécution de l'auteur d'une tuerie qui avait fait 13 morts sur une base militaire au Texas en 2009 sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministre américain de la Défense.

L'exécution de Nidal Hasan, un Américain musulman d'origine palestinienne qui avait ouvert le feu le 5 novembre 2009 dans un centre médical de l'immense base de Fort Hood, sera «diffusée en direct», a dit à l'AFP ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Des «détails suivront», a-t-il ajouté.

Nidal Hasan. Keystone

Auparavant, dans une vidéo diffusée jeudi sur X par des comptes officiels affiliés au Pentagone, le ministre de la Défense Pete Hegseth avait de son côté assuré que cette exécution serait publique.

«Nous veillerons à ce que le public puisse y assister»

Nidal Hasan «sera fusillé par des soldats, comme il se doit, et nous veillerons à ce que le public puisse y assister, à ce que ce soit public», a affirmé le chef du Pentagone dans cette vidéo tournée mercredi.

Psychiatre militaire, Nidal Hasan avait ouvert le feu à Fort Hood pour empêcher les soldats de participer à une guerre qu'il jugeait «illégale» en Afghanistan et en Irak. Considéré comme un loup solitaire du groupe djihadiste Al-Qaïda, il avait tué 13 personnes, dont 12 soldats, et fait des dizaines de blessés. Son exécution sera la première menée par l'armée américaine depuis 1961. (sda/ats/afp)