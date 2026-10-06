Un employé vérifie les passeports des passagers à l'aéroport international de Miami. Il doit maintenant se tenir debout. Image: IMAGO / Pedro Portal

Les agents de sécurité des aéroports américains sont en colère

Quiconque voyage en avion aux Etats-Unis se retrouvera désormais face à des agents de sécurité debout. On leur a retiré leurs chaises, et les critiques sont vives.

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Les agents de sécurité des aéroports américains qui contrôlent les cartes d'embarquement et les pièces d'identité n'ont désormais plus le droit de s'asseoir pendant leurs heures de travail, confirme l'agence fédérale Transportation Security Administration (TSA). Le retrait des chaises a déjà commencé, a par ailleurs rapporté le syndicat des agents de sécurité AFGE à la chaîne de télévision américaine CNN.

L'AFGE critique vertement cette décision, la qualifiant de «mépris des droits et de la sécurité des employés», et s'indigne de n'avoir appris l'introduction de cette nouvelle règle que par le biais de ses propres membres. Le syndicat écrit également, dans un communiqué de presse:

«Il n'y a derrière cela aucune étude de sécurité. Aucune donnée ne prouve qu'un employé assis passe à côté d'une fausse pièce d'identité qu'un employé debout détecterait. Une carte d'embarquement se lit aussi bien à n'importe quelle hauteur.»

L'organisation rappelle aussi que les contrôleurs ont continué à travailler, en partie sans salaire, pendant les deux derniers shutdowns (blocages budgétaires) de 2019 et 2025 et déplore:

«En remerciement, ils reçoivent maintenant des maux de dos»

Une décision contestée

La TSA a défendu cette mesure en arguant que les contrôleurs de documents se doivent d'être aux aguets, car ils sont les premiers à entrer en contact avec les voyageurs:

«Ce changement bienvenu renforce à la fois notre posture de sécurité et notre engagement en faveur d'un service attentionné, du fait que ces agents sont alertes et sur pied.»

«Tous les employés doivent satisfaire aux exigences d'aptitude au service pour pouvoir accomplir leur importante mission dans le domaine de la sécurité nationale tout en créant une atmosphère accueillante et professionnelle pour les voyageurs.»

Cette mesure intervient à peine deux mois après la confirmation de David Cummins, administrateur de la TSA, à la tête de l'agence. Le syndicat rétorque dans une déclaration:

«Ces chaises sont un soutien ergonomique et sécuritaire fondamental pour des agents qui restent debout et marchent toute la journée sur des sols durs. La TSA traite cette question comme s'il s'agissait d'un privilège. Ce n'en est pas un. Il s'agit de sécurité de base et d'un traitement approprié des employés.»

(trad. ysc)