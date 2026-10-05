A peine sortie de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt a déjà trouvé une nouvelle tribune. getty/ewatson

L'influente porte-parole de Trump a un nouveau job très confortable

Après avoir marqué le second mandat de Donald Trump, la plus jeune porte-parole de l'histoire de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a trouvé un nouveau job. Elle qui avait démissionné pour passer davantage de temps avec ses enfants, son nouveau job devrait lui faciliter la tâche.

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C'est officiel, désormais: après avoir envoyé paître des dizaines de journalistes lors de son mandat de porte-parole du président américain, Karoline Leavitt officiera désormais au sein de la chaîne Fox News, comme l'a annoncé la chaîne américaine conservatrice lundi. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre.

Il n'est pas question, du moins pour l’instant, de lui confier sa propre émission. Karoline Leavitt devient «on-air contributor» et livrera analyses et commentaires dans différents programmes et sur les différentes plateformes du groupe. Un rôle qui lui permettra de rester très présente dans le débat politique américain à l’approche des élections de mi-mandat.

«L’expérience de première main de Karoline à la Maison Blanche et pendant la campagne électorale lui donne une compréhension unique du paysage politique», s’est félicitée Suzanne Scott, directrice générale de Fox News Media. Karoline Leavitt promet, elle, d’apporter «la même énergie et la même franchise» que lorsqu’elle était porte-parole.

Une installation très commode

Son nouvel emploi présente une particularité tout à fait accommodante, selon le Washington Post. Revenue vivre dans son New Hampshire natal, Karoline Leavitt n’aura pas besoin de se rendre quotidiennement dans les studios de Fox: la chaîne va lui aménager un studio directement à domicile.

Or, comme le rappelle le Daily Beast non sans une pointe d'ironie, la jeune femme défendait encore récemment le retour des employés au bureau et critiquait le télétravail lorsqu’elle était à la Maison-Blanche. La voilà pourtant désormais bien équipée par son employeur pour travailler depuis chez elle.

Son arrivée chez Fox est aussi un retour aux sources. Bien avant de devenir l’un des visages les plus reconnaissables de l’administration Trump, elle avait effectué un stage au sein de la chaîne pendant la campagne présidentielle de 2016.

Nommée porte-parole à seulement 27 ans, Karoline Leavitt était devenue la plus jeune personne de l’histoire à occuper ce poste. Keystone

Et, après tout, passer de la Maison-Blanche à Fox News est presque devenu une tradition. Kayleigh McEnany, qui occupait le poste de porte-parole durant le premier mandat de Trump, travaille aujourd’hui pour la chaîne. Dana Perino, ancienne porte-parole de George W. Bush, y présente également des émissions. Chez les démocrates, Jen Psaki avait elle aussi rejoint la télévision après avoir été porte-parole de Joe Biden.

Une chose est sûre: ce nouveau contrat ne signifie pas que Karoline Leavitt quitte l’univers de Donald Trump. Lorsqu’elle avait annoncé son départ en août, le président américain avait assuré qu’elle resterait l’une de ses principales conseillères extérieures. La jeune femme de 29 ans avait ensuite annoncé son retour auprès de MAGA Inc., le super PAC pro-Trump pour lequel elle avait déjà travaillé.

Reste donc à savoir comment elle cumulera ces différentes casquettes et quelles règles Fox News lui imposera concernant ses activités politiques. Ni la chaîne ni Karoline Leavitt n’ont pour l’instant détaillé ces modalités. (mbr)

Vidéo: watson