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Ohio: 12 blessés dans une fusillade près d’un festival

Ohio: 12 blessés dans une fusillade près d’un festival

Au moins 12 personnes ont été blessées par balles samedi à Toledo, dans l’Ohio. Les auteurs des tirs sont toujours recherchés par la police.
07.06.2026, 08:3207.06.2026, 08:32
Police stand near where multiple people were shot at a community festival at the Agnes Reynolds Jackson Arboretum Saturday, June 6, 2026, in Toledo, Ohio. (AP Photo/Paul Sancya) Ohio Shooting
La police privilégie la piste d’un échange de tirs entre plusieurs individus et poursuit ses recherches pour retrouver les suspects.Keystone

Des tirs ont blessé au moins 12 personnes samedi à Toledo, dans l'Etat américain de l'Ohio (nord-est), en marge d'un festival local, a fait savoir la police qui, pour l'heure, n'a arrêté aucun suspect.

«Douze personnes ont été touchées par des balles»

Parmi lesquelles deux ont été grièvement blessées, a décrit à des journalistes le chef adjoint de la police de Toledo, Joseph Heffernan, ajoutant qu'aucun suspect n'avait encore été appréhendé.

Au moins deux individus semblent être à l'origine des tirs, a-t-il décrit. Ils se sont:

«Probablement tirés dessus l'un sur l'autre»

Les tirs ont eu lieu à proximité de l'Old West End Festival, un rassemblement annuel qui propose des concerts, fêtes de voisinage et visites dans le quartier ancien de Toledo.

Les autorités enquêtent auprès de témoins et examinent des vidéos prises au téléphone portable. Elles ont appelé la population à partager toute information pouvant aider à l'arrestation des tireurs.

D'après le lieutenant de police Dan Gerken, l'âge moyen des blessés se situe aux alentours de 20 ans.

«Douze personnes touchées par des balles (...) J'ai été sur de nombreuses scènes de crime, mais là, c'était vraiment hors du commun.»

Les armes à feu sont facilement accessibles aux Etats-Unis et la violence armée y tue des milliers de personnes chaque année. (dal/ats/afp)

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