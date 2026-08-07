Drame de Ceuta: l'UE hausse le ton contre TikTok et Meta

Après le drame de Ceuta, l'UE demande à Meta et TikTok de renforcer leur surveillance et la vérification des faits sur leurs plateformes, la désinformation étant pointée du doigt.

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Alors que des associations marocaines de défense des droits humains ont fait état vendredi d'au moins 141 morts la semaine passée parmi des migrants tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta - pour beaucoup à la nage depuis le Maroc -, un bilan qui pourrait encore s'alourdir, l'Union européenne durcit le ton à l'encontre des plateformes sociales accusées d'avoir nourri la désinformation.

La responsable du numérique de la Commission européenne a appelé Meta et TikTok à «agir de manière décisive» pour enrayer la désinformation en temps de crise, indiquant que la Commission avait mené des discussions avec les deux plateformes vendredi, à la suite de l'afflux de migrants à Ceuta la semaine dernière.

«La surveillance doit être renforcée, la coopération avec les vérificateurs de faits doit être consolidée», a déclaré Henna Virkkunen, commissaire à la souveraineté technologique, à la sécurité et à la démocratie.

Elle a dit:

«Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l'intégrité de l'espace numérique, en particulier en situation de crise»

Selon un dernier bilan de la préfecture de Ceuta vendredi matin, au moins 78 personnes sont mortes, principalement par noyade. Les autorités à Rabat ont signalé que 11 personnes avaient perdu la vie sur le versant marocain de la frontière.(afp/svp)