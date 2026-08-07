beau temps31°
DE | FR
burger
International
Espagne

Drame de Ceuta: l'UE hausse le ton contre TikTok et Meta

Drame de Ceuta: l'UE hausse le ton contre TikTok et Meta

Après le drame de Ceuta, l'UE demande à Meta et TikTok de renforcer leur surveillance et la vérification des faits sur leurs plateformes, la désinformation étant pointée du doigt.
07.08.2026, 22:2507.08.2026, 22:25

Alors que des associations marocaines de défense des droits humains ont fait état vendredi d'au moins 141 morts la semaine passée parmi des migrants tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta - pour beaucoup à la nage depuis le Maroc -, un bilan qui pourrait encore s'alourdir, l'Union européenne durcit le ton à l'encontre des plateformes sociales accusées d'avoir nourri la désinformation.

La responsable du numérique de la Commission européenne a appelé Meta et TikTok à «agir de manière décisive» pour enrayer la désinformation en temps de crise, indiquant que la Commission avait mené des discussions avec les deux plateformes vendredi, à la suite de l'afflux de migrants à Ceuta la semaine dernière.

«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne

«La surveillance doit être renforcée, la coopération avec les vérificateurs de faits doit être consolidée», a déclaré Henna Virkkunen, commissaire à la souveraineté technologique, à la sécurité et à la démocratie.

Elle a dit:

«Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l'intégrité de l'espace numérique, en particulier en situation de crise»

Selon un dernier bilan de la préfecture de Ceuta vendredi matin, au moins 78 personnes sont mortes, principalement par noyade. Les autorités à Rabat ont signalé que 11 personnes avaient perdu la vie sur le versant marocain de la frontière.(afp/svp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
9
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Un migrant de Ceuta témoigne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
L'Espagne impose à son tour des contrôles aux voyageurs italiens
Après la décision italienne de suspendre l'Accord de Schengen vis-à-vis de l'Espagne suite à l'afflux incontrôlé de migrants à Ceuta, l'Espagne va instaurer des contrôles temporaires visant les voyageurs italiens.
L'Espagne va instaurer des contrôles temporaires aux frontières à ses ports et aéroports pour les voyageurs en provenance d'Italie, en réponse aux mesures similaires imposées par Rome après l'afflux massif de migrants à Ceuta, a annoncé vendredi le ministère espagnol de l'intérieur.
L’article