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Aéroports: Trump brandit l’option de la police de l’immigration

Aéroports: Trump brandit l’option de la police de l’immigration

Face au manque d’agents de sécurité non payés en raison du blocage budgétaire, Donald Trump a évoqué l’envoi de la police de l’immigration (ICE) dans les aéroports américains.
21.03.2026, 17:2321.03.2026, 17:23
Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.
Le président Donald Trump.Keystone

Donald Trump a menacé samedi d'envoyer la police de l'immigration (ICE) assurer les contrôles de sécurité dans les aéroports américains, où l'attente peut durer des heures par manque d'agents spécialisés, qui ne sont pas payés du fait d'une paralysie budgétaire partielle.

«Si les démocrates d'extrême gauche ne signent pas immédiatement un accord pour que notre pays, en particulier nos aéroports, soit de nouveau libre et sûr, je vais déployer nos brillants et patriotes agents ICE aux aéroports où ils s'occuperont de la sécurité.»
Donald Trump

Depuis le 14 février, le financement du DHS - ministère chargé notamment des contrôles de sécurité dans les aéroports - est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration, très contestées à gauche. (dal/elm/ube/afp)

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