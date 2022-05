Les armes imprimées en 3D, la nouvelle menace qui pèse sur l'Europe

Au fait c'est quoi, ces machins?

Une arme imprimée en 3D est, comme son nom l'indique, le résultat d'une imprimante 3D, un appareil qui permet de fabriquer facilement et sans intervention humaine manuelle des objets solides en trois dimensions à partir d’un fichier au format numérique. À la différence des imprimantes classiques en 2D, l’imprimante 3D est utilisée pour créer des objets réels, en plastique, bois, céramique, ou encore en aliminium. L’impression 3D a connu une réelle montée en puissance ces dernières années. Utilisée notamment dans la médecine et l’aviation, elle peut également servir à fabriquer des armes. Le problème: dépourvues de numéro de série, ces armes sont intraçables et indétectables et échappent à toute réglementation.