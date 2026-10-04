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Italie: Famille suisse blessée dans l'incendie d'un camping

Famille suisse blessée dans l'incendie d'un camping du lac de Garde

epa10864951 Vigili del Fuoco fire and rescue service members gather at the site of a plane crash near the airport of Caselle, Turin, northern Italy, 16 September 2023. A plane of the Frecce Tricolori, ...
Les pompiers italiens ont eu fort à aire avec l'incendie d'un camping au lac de Garde (image prétexte).Image: EPA ANSA
Une grave incendie s'est déroulé dans un camping du lac de Garde, une région très touristique dans le nord de l'Italie. Plus de 20 personnes ont été transportées à l'hôpital.
04.10.2026, 16:0604.10.2026, 16:29

Des pompiers allemands en vacances ont aidé à maîtriser un grave incendie dimanche matin dans un camping du très touristique lac de Garde (nord de l'Italie). Le feu a fait au moins un blessé, ont indiqué les pompiers locaux et le président de la région.

Les pompiers ont communiqué le bilan suivant dans le camping Bella Italia de Peschiera del Garda, près de Vérone:

«20 bungalows, plusieurs voitures et une partie de la végétation environnante ont été touchés. Une personne a été brûlée et a immédiatement été prise en charge par le personnel médical. Le feu est sous contrôle»

Une famille suisse est concernée

«Un grave incendie s'est déclaré ce matin à l'aube dans un camping de Peschiera del Garda», a écrit sur Facebook le président de la région de Vénétie, Alberto Stefani. Vingt-quatre personnes ont été transportées à l'hôpital pour des brûlures, et les opérations de secours ont été compliquées «par la présence de bonbonnes de GPL et de voitures», selon la même source. Selon la SRF, une famille suisse avec trois enfants, aurait aussi été transportée aux urgences.

«Parmi ceux qui se sont mobilisés ce matin pour aider, il y a aussi quatre pompiers allemands» de Dietzenbach (ouest de l'Allemagne), «en vacances à Peschiera del Garda», a précisé Luca Zaia, ex-président de la Vénétie, qui a détaillé:

«Ils ont réveillé les vacanciers, tenté de contenir les flammes, éloigné les bouteilles de gaz et transporté un blessé à l'hôpital avant l'arrivée des secours. Merci pour le courage et la solidarité dont ils ont fait preuve»

(btr/ats)

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