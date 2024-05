Le Louvre veut mettre la Joconde au sous-sol pour une excellente raison

Actuellement, les visiteurs du Louvre passent à peine 50 secondes devant la «Mona Lisa». La directrice du célèbre musée a imaginé une mesure drastique pour changer ça.

Simone Rafael / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le célèbre portrait d'une femme énigmatique est la principale attraction du Louvre à Paris et fait de ce musée l'un des lieux artistiques les plus visités au monde. Le tableau peint par Leonard de Vinci en 1503 est accroché dans l'élégante «Salles des Etats», mais derrière un verre pare-balles et au bout d'une longue et étroite pièce.

En réalité, la visite de la Joconde est décevante pour de nombreux touristes: ils doivent faire la queue pour passer devant le tableau. En moyenne, chaque visiteur n'a que 50 secondes au maximum devant le tableau. C'est peut-être suffisant pour un selfie, mais pas pour contempler un chef-d'œuvre.

Image: AP

Une enquête récente a révélé que les touristes n'appréciaient pas l'expérience. Les commentaires allaient de «n'a jamais été aussi déçu» à «torture». A croire certains, le tableau ressemble à un timbre-poste.

«Le chef-d'œuvre le plus décevant du monde» Un visiteur déçu

La Joconde doit être mise à la cave

Laurence des Cars, la directrice du Louvre, veut maintenant réagir. Elle a proposé de déplacer le chef-d'œuvre dans une salle spéciale au sous-sol. Cela devrait permettre un meilleur accès afin d'améliorer l'expérience visuelle des visiteurs. La température et l'humidité dont le tableau de la Renaissance a besoin pourraient également y être mieux contrôlées.

«La salle actuelle n'est pas très accueillante donc nous avons le sentiment de ne pas faire notre travail correctement», a confié Laurence des Cars à ses collaborateurs et à ses supérieurs.

«Le déplacement de la Joconde dans une salle séparée pourrait mettre fin à la déception du public» Laurence des Cars

80% des visiteurs viennent pour elle

Selon le personnel du musée, le tableau est la principale attraction pour 80% des 9 millions de visiteurs annuels. Certains jours, 25 000 personnes font la queue pour avoir un aperçu de la Joconde.

Le Louvre a déjà tenté de revoir son système de file d'attente. Le musée a aussi repeint les murs de la «Salle des Etats», passant du jaune coquille d'œuf au bleu minuit. Mais cela n'a pas suffi, car la Joconde a encore gagné en attractivité grâce au tourisme de masse et aux réseaux sociaux. «De nos jours, tout le monde doit avoir vu au moins une fois les œuvres dont tout le monde parle, et la Joconde est clairement l'un de ces "must-see"», explique la directrice. Elle est une «icône mondiale».

Accès direct par une nouvelle entrée

Le changement de salle s'inscrirait dans le cadre d'une rénovation complète du musée, baptisée Grand Louvre, qui ouvrirait une nouvelle entrée à la colonnade, face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Cette idée permettrait à 6 millions de visiteurs d'accéder à deux nouvelles salles sous la Cour Carrée du Louvre, l'une pour les expositions temporaires et l'autre pour la Joconde.

L'espace libéré dans la «Salle des Etats» redonnerait de la visibilité à la collection d'œuvres vénitiennes, notamment «Les Noces de Cana» de Véronèse, accrochée à côté de la Joconde et souvent cachée par des perches à selfie.

Le financement n'est toutefois pas clair. Le budget pour la rénovation est estimé à 500 millions d'euros, et la France souhaite actuellement réduire ses dépenses publiques. On ne sait pas encore quand le déménagement aura lieu.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)