En France, des caméras de surveillance vous parlent



En France, des caméras de surveillance sont bavardes

La ville de Lunel, dans le sud de la France, expérimente une nouvelle pratique Orwellienne pour faire respecter les règles.

Big Brother is Watching You! Si vous ne portez pas votre masque, que vous déposez sauvagement vos déchets ou que vous laissez les déjections de votre chien au sol, à Lunel, vous risquez d’entendre un message venant d'une caméra. Le nouveau dispositif ne fait pas l’unanimité.

Au total, trois haut-parleurs couplés à des caméras de surveillance sont installés dans le centre-ville. Ils sont reliés dans un centre de contrôle, géré par la police municipale. Depuis le début du dispositif, il y a une semaine, les policiers ont lancé dix messages audios.

Pris la main dans le sac

Sur la dizaine de mesures mises en place pour lutter contre les incivilités, celle-ci a un avantage. «Avant, c’était très difficile de trouver les auteurs. Grâce à ce dispositif, il y a l’accent qui est mis par la municipalité là-dessus», confie un policier au Midi Libre.

Un dispositif en vogue?

«On trouve plus facilement les auteurs et on arrive à les verbaliser et à les prendre la main dans le sac», précise André, police municipale à Lunel. Les haut-parleurs sont testés pendant deux mois. À terme, ils pourraient s’étendre dans toute la ville. (ga)

