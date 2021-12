image: shutterstock

Les Genevois garent de moins en moins leur deux-roues comme des touristes

Le noble objectif de «libération des trottoirs» des autorités genevoises a été atteint: une large campagne a permis de baisser drastiquement les stationnements illicites des deux roues dans la cité de Calvin.

«Libérééééés, délivrééééés» peuvent chanter les trottoirs genevois. Cet allègement est le résultat d'une campagne contre le parcage à l'arrache, menée entre cet été et cet automne. Dans un communiqué publié ce vendredi, les autorités genevoises se sont félicité de l'amélioration de la situation.

Plusieurs mesures ont permis de soulager les espaces piétons des scooters et motos sauvages:

La création massive de places de stationnement pour ce type de véhicules.

Une campagne d’information menée sur le terrain pour désigner aux utilisateurs les places existantes.

Un renforcement des contrôles de stationnement.

Et du coup, les amendes sont en baisse

Manifestement, ces dispositions ont fait leur effet. Le nombre d'amendes a baissé de plus de 40% entre la première et la deuxième semaine de novembre. Depuis, elles se sont stabilisées. Depuis début novembre, un peu plus de 6200 verbalisations ont concerné le stationnement illicite des deux-roues motorisés.

Serge Dal Busco, conseiller d'Etat chargé du département des infrastructures, s'est réjouit de cette réalisation:

«L'objectif de libération des trottoirs est aujourd'hui clairement atteint»

«Les observations sur le terrain confirment la pertinence de notre action pour restaurer la légalité et le respect entre usagers», a-t-il encore précisé.

En effet, le résultat est notable images: ge.ch

Les deux-roues genevois ne sont pas agressifs

La Fondation des parkings, de son côté, a signalé certains usagers se montrent toujours réticents à chercher une place licite ou à payer leur stationnement.

Toutefois, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac (ou plutôt, la roue sur le trottoir), ils ne se montrent pas agressifs et sont ouverts à la discussion. Ils seraient aussi plutôt bien informés des dispositions.