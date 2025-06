Les Ukrainiens sautent dans des flaques pour survivre à la guerre

La guerre a commencé il y a trois ans en Ukraine. Aujourd'hui certains s'organisent pour tenter d'oublier un quotidien mortifère. C'est notamment le cas avec cette exposition.

Florent VERGNES, Kiev / afp

A pleins poumons, Inna Pourgan pousse un cri déchirant et suraigu: «Ça rend plus léger!», souffle-t-elle dans un sourire. Relâcher la pression en hurlant est une possibilité offerte par une exposition qui attire les foules à Kiev, malgré les récentes attaques russes.

Jurer dans une cabine insonorisée ou se lover contre un chat géant qui ronronne: à travers divers ateliers, l'exposition «Troisième souffle» propose aux Ukrainiens d'explorer le bonheur, la tristesse ou la nostalgie.

Le but, selon sa commissaire Ioulia Soloveï, est d'aider les Ukrainiens à «relâcher la tension, pleurer ou sourire un peu.» Et surtout «donner la force d'aller de l'avant», dit-elle, après plus de trois ans d'invasion russe meurtrière.

Un visiteur prend des photos devant des panneaux représentant le psychologue américain Paul Ekman et le philosophe suisse Carl Gustav Jung (à droite). Image: AFP

Le nom «Troisième souffle» fait référence à la résilience ultime, au-delà du second souffle de l'expression consacrée:

«C'est ce que vivent actuellement les Ukrainiens qui entrent dans la quatrième année d'une guerre totale» Ioulia Soloveï

Pour la création de l'exposition, Ioulia a collaboré avec des psychologues ukrainiens, ainsi qu'avec l'Américain Paul Ekman, pionnier de l'étude des émotions.

Malgré ses 41 ans, Inna y est venue pour tenter de «retourner en enfance» et se sentir un peu «plus heureuse». Surtout après un week-end d'intenses attaques russes sur l'Ukraine, et notamment sur Kiev.

«Les fenêtres et mon canapé ont tremblé. C'était très stressant, je n'arrivais pas à dormir.»

Laisser sortir ces émotions, un des mots d'ordre de cette exposition. Image: AFP

En un mois, près de 100 000 personnes ont déjà franchi le seuil de l'exposition, un succès pour les organisateurs, qui cherchent à sensibiliser aux enjeux de la santé mentale. Alors que quelque 44% de la population jugent leur état psychologique insatisfaisant, selon une étude ukrainienne.

Des Ukrainiens émotionnellement fermés

Un casque de réalité virtuelle sur la tête qui les projette sur l'Himalaya, Anastasia Storojenko et son mari Viktor ont un large sourire. La jeune mère de 31 ans, qui cherche à se distraire d'un quotidien «compliqué», explique:

«Si on n'essaie pas de se transporter dans une autre réalité, c'est très difficile»

Malgré la guerre, «chaque matin, il faut faire quelque chose, continuer à vivre» au moins pour «son enfant».

Une famille saute dans une flaque créée pour l'expo. Image: AFP

Les émotions étaient le cœur de métier d'Anastasia et Viktor, tous deux acteurs avant l'invasion russe de 2022, mais depuis qu'il est parti combattre, Viktor les montre moins. Devenu soldat, le jeune homme raconte:

«Je me suis émotionnellement fermé»

Mais ici, au milieu des décors colorés et lumineux, des rires et de la musique, il retrouve le sourire. «Ça aide beaucoup, la vie continue... les émotions... ça ne fait plus boum boum boum», tente-t-il d'expliquer avec un regard émerveillé d'enfant, en imitant le bruit des missiles.

Un peu plus loin, certains apprennent à danser, d'autres s'enlacent devant un lever de soleil perpétuel sur écran géant, censé représenter l'espoir. Une fois l'exposition achevée, ces différents ateliers rejoindront des centres de réhabilitation pour les soldats et les civils en situation de traumatisme. La moitié du prix du billet d'entrée va à une association qui fabrique des prothèses pour les vétérans mutilés.

Retrouver des sensations animales

Sur un mur noir, des messages à la craie colorée s'enchevêtrent dans un joyeux fouillis: «Je suis vivant», «Je sens les battements de mon cœur», «Bienvenue en territoire contrôlé par l'Ukraine», ainsi que deux ou trois inscriptions laissées par des enfants. L'exposition veut proposer aux adultes de retrouver leur innocence.

Sur ce mur, petits et grands sont invités à laisser un message. Image: AFP

Equipés de bottes en caoutchouc, Natalia Novikova et son mari Vadim pataugent dans une large flaque d'eau créée pour l'événement:

«On peut, pendant un instant, ne pas ressentir la pression qu'on a en étant adulte» Vadim

Natalia et Vadim sont originaires de territoires ukrainiens occupés par la Russie, lui de Sébastopol, en Crimée, elle de Donetsk, dans l'est, et ont dû fuir.

Elle s'était réfugiée à Boutcha, commune de la banlieue de Kiev où l'armée russe est accusée d'avoir ensuite commis d'atroces crimes de guerre en 2022. Un bagage lourd, mais que l'exposition a pu alléger un temps.

«Je ne m'attendais pas à ce que ça m'apporte quoi que ce soit, mais en fait c'est génial», explique Natalia, heureuse de ressentir à nouveau une «sensation animale, enfantine».