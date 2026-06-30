Un immeuble s'effondre à Athènes

Un immeuble d'habitation s'est effondré mardi à Athènes. Les secouristes grecs s'activent pour secourir d'éventuelles personnes coincées sous les décombres.

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Les secours fouillent les décombres dans le quartier de Petralona. Image: AFP

«Des équipes sont sur place pour secourir des personnes potentiellement piégées» après l'effondrement de ce petit immeuble du quartier de Petralona. Il était situé proche du centre de la capitale grecque, a précisé ce responsable du bureau de presse des pompiers.

Des travaux de construction étaient en cours sur un terrain avoisinant. Ils pourraient être à l'origine de cet effondrement qui s'est déroulé graduellement, a expliqué le vice-maire chargé de la protection civile d'Athènes. Il s'est exprimé sur la chaîne de télévision publique ERT.

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Selon ERT, les habitants de cet immeuble de quatre étages, situé à environ un kilomètre du site antique de l'Acropole, ont réussi à sortir à temps.

Flou autour de victimes éventuelles

Dans un premier temps, des médias, dont l'agence de presse ANA, avaient fait état de quatre résidents portés disparus.

Les images diffusées en direct montraient les débris de balcons de ce bâtiment comportant sept appartements ainsi que des secouristes et des chiens s'activant pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes.

Cinq responsables de ce chantier ont été interpellés et sont interrogés par la police, selon la même source. (ats/vz)