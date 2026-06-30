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Attaque contre un oligarque ukrainien: chasse à l'homme à Monaco

Attaque contre un oligarque ukrainien: chasse à l'homme à Monaco

La traque se poursuit mardi à Monaco et autour pour retrouver l'auteur d'une «tentative d'assassinat». Un richissime homme d'affaires d'origine ukrainienne et deux membres de sa famille ont été grièvement blessés.
30.06.2026, 15:4530.06.2026, 16:18
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L'explosion est survenue lundi, vers 21 heures.Image: EPA

Une enquête a été ouverte notamment pour «tentative d'assassinat avec un engin piégé. Ce n'est donc pas une qualification terroriste, nous n'avons pas pour l'instant les éléments pour retenir cette qualification», a déclaré lors d'une conférence de presse le procureur général de Monaco.

Le magistrat s'est refusé à confirmer l'identité des victimes mais, selon différentes sources, l'attaque a visé Vadim Ermolaev, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine, et ayant acquis la nationalité chypriote.

Résidant à Monaco, il fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en vertu d'une décision du Conseil national de sécurité promulguée par Volodymyr Zelensky.

Le ministre d'Etat (chef du gouvernement) monégasque a de son côté indiqué que les victimes faisaient partie d'une même «famille», sans non plus les identifier.

Colis piégé à Monaco: un oligarque ukrainien visé

Outre l'homme, grièvement blessé mais dont les jours ne sont plus en danger, il s'agit d'une femme, au pronostic vital «toujours engagé» mardi, et d'un adolescent de 13 ans, a indiqué le procureur général.

Les trois ont été touchés par l'explosion, vers 21 heures la veille d'un engin piégé déposé dans l'entrée du petit immeuble où ils résident et qu'ils regagnaient, tout près de la frontière avec la France. Les vitres ont été soufflées jusqu'au premier étage par la force de l'explosion, a constaté l'AFP, des éclats ayant légèrement blessé deux personnes.

Des images de vidéo-surveillance diffusées comme celles du suspect montrent un homme en pantalon clair, un haut noir et le visage à demi dissimulé par un chapeau de type «bob» également noir.

Il a pris la fuite à pied en direction de la commune française de Beausoleil toute proche, a indiqué le procureur.

Sans «signe d'inquiétude»

A la mi-journée mardi, les forces de l'ordre françaises et monégasques étaient à sa poursuite pour l'identifier et l'interpeller.

Côté français, où deux hélicoptères et une trentaine de gendarmes ont été engagés autour de la principauté, le Raid était notamment en alerte, selon des sources françaises proches de l'enquête.

L'homme ciblé par la tentative d'assassinat est résident monégasque depuis au moins 2021, a souligné le procureur. «Nous n'avons aucune enquête le concernant à Monaco et, à notre connaissance, il n'est pas recherché par une autorité étrangère», a-t-il dit.

Toute la principauté ébranlée

Cette tentative d'assassinat est un coup de tonnerre pour Monaco, micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de deux kilomètres carrés et d'à peine 40 000 habitants. Il abrite une population internationale et souvent très aisée.

Le prince Albert II a dénoncé dans un communiqué «un crime odieux» qui représente «un choc pour toute la communauté monégasque». (ats/afp)

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