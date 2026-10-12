Ce célèbre marché de Paris a été «totalement détruit» par les flammes
Un incendie a détruit le marché couvert des Enfants rouges dans le 3e arrondissement de Paris dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, faisant un blessé léger, ont annoncé les pompiers.
«Le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché couvert», a déclaré sur place le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier à la presse au petit matin. Un pompier a fait «un léger malaise» mais aucune autre victime n'est à déplorer, a-t-il ajouté, précisant que les pompiers avaient reçu l'alerte lundi à 04h15.
«Nous sommes maîtres du feu donc il ne va pas sortir du marché couvert», a-t-il encore dit, précisant que «la structure métallique» du marché était «partiellement effondrée à l'intérieur».
«Le pire a pu être évité, il n'y a aucune contamination aux immeubles voisins», a déclaré de son côté le maire de Paris Centre, Ariel Weil, à la presse sur place.
Un marché classé monument historique
Fondé en 1615, le marché des Enfants Rouges (Paris Centre) est le plus ancien marché alimentaire couvert de Paris. Il a été classé monument historique en 1982.
Il tire son nom des tenues d’étoffes rouges portées par les orphelins accueillis dans un hôpital créé en 1536 à proximité par la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, Cet hôpital a fermé en 1772, le marché a été baptisé en mémoire de ces «enfants rouges» à la fin du XVIIIe siècle. (jzs/afp)