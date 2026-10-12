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Un incendie a détruit le marché des Enfants rouges à Paris

Un incendie a détruit le marché couvert des Enfants rouges, à Paris.
Un incendie a détruit le marché couvert des Enfants rouges, à Paris.

Ce célèbre marché de Paris a été «totalement détruit» par les flammes

Un incendie est survenu lundi au marché des Enfants rouges dans la capitale française. Un pompier a fait «un léger malaise» lors de l'intervention.
12.10.2026, 08:1912.10.2026, 08:20

Un incendie a détruit le marché couvert des Enfants rouges dans le 3e arrondissement de Paris dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, faisant un blessé léger, ont annoncé les pompiers.

«Le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché couvert», a déclaré sur place le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier à la presse au petit matin. Un pompier a fait «un léger malaise» mais aucune autre victime n'est à déplorer, a-t-il ajouté, précisant que les pompiers avaient reçu l'alerte lundi à 04h15.

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Le marché des Enfants rouges, à Paris.Image: www.imago-images.de

«Nous sommes maîtres du feu donc il ne va pas sortir du marché couvert», a-t-il encore dit, précisant que «la structure métallique» du marché était «partiellement effondrée à l'intérieur».

«Le pire a pu être évité, il n'y a aucune contamination aux immeubles voisins», a déclaré de son côté le maire de Paris Centre, Ariel Weil, à la presse sur place.

Un marché classé monument historique

Fondé en 1615, le marché des Enfants Rouges (Paris Centre) est le plus ancien marché alimentaire couvert de Paris. Il a été classé monument historique en 1982.

Il tire son nom des tenues d’étoffes rouges portées par les orphelins accueillis dans un hôpital créé en 1536 à proximité par la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, Cet hôpital a fermé en 1772, le marché a été baptisé en mémoire de ces «enfants rouges» à la fin du XVIIIe siècle. (jzs/afp)

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