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Incendies en France: un triste record historique battu

Incendies en France: un triste «record historique» battu cette année

Près de 98 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année en France, un «record historique» selon le ministre de l’Intérieur.
25.07.2026, 17:2225.07.2026, 17:39
Un bombardier largue de l&#039;eau sur un incendie de forêt près de La Adrada, dans la province d&#039;Ávila en Espagne vendredi.
Alors que plusieurs feux restent actifs, notamment en Gironde, dans les Landes et le Var, des renforts européens, dont des équipes suisses, ont été déployés.Keystone

Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98 000 hectares depuis le début de l'année, et ont provoqué l'évacuation de 197 000 personnes dans le Sud-Ouest, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Il a évoqué un «record historique» de surfaces touchées.

Sur le territoire national, «il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés», dont les incendies en Gironde, dans les Landes et le Var, a ajouté le ministre à l'issue d'un point de situation au centre opérationnel de la gestion interministérielle de crise (Cogic).

En Gironde, «le feu a été moins virulent cette nuit que ce que nous pouvions craindre» et «n'est plus convectif», c'est-à-dire qu'il ne s'autoalimente plus, a déclaré Laurent Nuñez, évoquant «un peu» une «accalmie».

Le feu a déjà ravagé 40 000 hectares dans ce département et «57 000» personnes supplémentaires ont été évacuées dans la nuit de vendredi à samedi, s'ajoutant aux 110 000 contraintes de quitter leur logement ou lieu de vacances depuis mercredi.

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Dans les Landes aussi, «la nuit a été un peu plus calme», et des pluies ont permis de faire remonter le taux d'humidité dans les deux départements.

Le ministre de l'Intérieur a chiffré à «30 000» le nombre d'évacuations dans le département des Landes. Initialement, 36 000 évacuations avaient été envisagées avant que le chiffre ne soit revu à la baisse, selon son entourage.

Près de 197 000 personnes évacuées

Ces décomptes portent à 197 000 le nombre total de personnes évacuées dans le Sud-Ouest, dont 167 000 pour la seule Gironde. Pour Laurent Nuñez, il est «très probable» qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France.

Le premier vol dans le cadre d'un incendie de l'avion de transport militaire A400M est prévu pour samedi après-midi avec:

«Pour mission de déverser les produits retardants notamment sur les secteurs de la ligne de front du feu»

Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, Effis, 69 473 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année. L'organisme effectue ce recensement avec une méthodologie propre via l'analyse d'images satellites en partie automatisée et en excluant des feux de moins de 30 hectares. (dal/ats/afp)

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