Indonésie

Indonésie: un petit avion avec 11 personnes est porté disparu

Les secours indonésiens ont lancé samedi d’importantes recherches après la perte de contact avec un avion à turbopropulseur de la compagnie Indonesia Air Transport, qui survolait l’est de l’archipel avec 11 personnes à bord.
17.01.2026, 14:1417.01.2026, 14:14
epa12053247 An aerial view of rural patchouli farming areas at Umong Seuribee village, Lhoong, Aceh Jaya District, Aceh, Indonesia, 08 April 2025 (issued 25 April 2025). Patchouli, locally known as ni ...
Les recherches terrestres et aériennes impliquent l'armée de l'air, la police et des bénévoles, a-t-il ajouté.Keystone

Les autorités indonésiennes étaient samedi après-midi à la recherche d'un petit avion transportant 11 passagers, avec lequel elles ont perdu le contact alors qu'il survolait l'est du pays, ont déclaré des responsables des secours à l'AFP.

L'avion à turbopropulseur, appartenant à la compagnie aérienne Indonesia Air Transport, se rendait à Makassar, dans le Sulawesi du Sud, après avoir décollé de Yogyakarta, sur l'île de Java, avec trois passagers et huit membres d'équipage à bord. Le contact a été perdu peu après 13h00 locales (07h00 suisses).

Yémen: le chef séparatiste du Sud réapparaît

Le chef de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Muhammad Arif Anwar, a déclaré que des équipes avaient été déployées dans une zone montagneuse de la région de Maros, à environ 42 kilomètres de la capitale provinciale, Makassar, près de la dernière position connue de l'appareil.

Andi Sultan, le directeur des opérations à l'agence de recherche et de secours de Makassar, a précisé pour sa part qu'un hélicoptère et des drones avaient été envoyés sur place afin de retrouver l'avion.

Piètre bilan

L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique, dépend fortement du transport aérien pour relier ses milliers d'îles. Ce pays affiche un piètre bilan en matière de sécurité aérienne et a connu plusieurs accidents mortels ces dernières années.

En septembre dernier, un hélicoptère transportant six passagers et deux membres d'équipage s'était écrasé peu après avoir décollé dans la province de Kalimantan du Sud, ne faisant aucun survivant.

Moins de deux semaines après, quatre personnes étaient tuées dans le crash d'un autre hélicoptère dans le district isolé d'Ilaga, dans la province de Papouasie. (dal/afp)

