La guerre se rapproche de l'Europe. Cela concerne également les destinations de vacances en Méditerranée. Image: keystone/shutterstock/montage watson

Il vaut mieux éviter ces destinations pour vos prochaines vacances

A cause des conflits armés qui sévissent en ce moment, la Confédération met en garde contre certaines destinations. On fait le point.

Plus de «Suisse»

Les guerres au Moyen-Orient ou en Ukraine ont des conséquences sur le trafic aérien et sur les projets de vacances. Voici les voyages que le gouvernement suisse déconseille désormais et quelles destinations sont populaires en ce moment.

La région du Golfe

Pour être prudent, il est conseillé de ne pas réserver de vacances à Dubaï ou dans d'autres Etats du Golfe. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande actuellement d'éviter les voyages touristiques dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar et l'Arabie Saoudite.

On ne peut guère prédire si la situation sera différente cet été. De nombreux vols sont actuellement suspendus. Par exemple, Swiss Airlines ne vole pas à Dubaï jusqu'au 10 mars, et Tel Aviv ne sera desservi qu'à partir du 22 mars.

Quels vols sont particulièrement affectés?

La situation géopolitique affecte particulièrement le trafic aérien entre l'Europe et l'Asie. Non seulement la situation au Moyen-Orient, mais aussi la guerre en Ukraine, oblige de plus en plus les vols à passer par des détours.

Swiss Airlines indique que bien que l'escalade actuelle en Iran n'ait pas affecté les temps de trajet vers les pays asiatiques, certaines régions du Moyen-Orient sont évitées depuis octobre 2024.

De nombreuses connexions passent désormais par l'Arabie Saoudite et l'Egypte. Cela a entraîné un allongement des temps de vol de 30 minutes pour certaines destinations en Asie. Depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, les vols vers Tokyo prennent deux heures de plus.

Les prix des vols avec escales aux Emirats

Les prix ont fortement augmenté, notamment avec les compagnies aériennes qui volent directement en Asie sans passer par le Golfe.

Par exemple, les billets en classe économique chez Singapore Airlines pour la période du 8 au 22 mars sont maintenant à 4438 francs suisses, soit trois fois plus que ces dernières semaines. L'offre et la demande jouent un rôle: les compagnies aériennes arabes fonctionnent à capacité réduite, et les voyageurs australiens qui rentrent chez eux jouent aussi un rôle.

Il n'est certain que les prix des billets restent élevés à long terme. En règle générale, les réservations de dernière minute sont toujours plus chères.

Et Chypre?

Un drone iranien a frappé la base militaire britannique à Akrotiri, entraînant des restrictions temporaires du trafic aérien. Certaines compagnies aériennes ont suspendu leurs connexions vers l'île méditerranéenne.

Actuellement, voyager à Chypre présente des incertitudes: des fermetures temporaires et des retards de vols sont possibles. Comment la situation évoluera est incertain. Il est également conseillé de vérifier les recommandations de voyage du DFAE.

Où vont les gens?

L'opérateur de voyages Tui rapporte que de nombreux clients touchés par les annulations de voyages reprogramment désormais leurs vacances.

«Par exemple, aux Canaries ou dans les Caraïbes»

De son côté, Swiss Airlines indique qu'il est encore trop tôt pour faire des déclarations sur le comportement des réservations de ses clients.

Le groupe Dertour, la société mère de Hotelplan, précise également qu'il est difficile d'évaluer les effets. Cependant, une demande accrue pour des destinations européennes cet été est envisageable.

Quelles destinations sont tendance?

Les destinations classiques du bassin méditerranéen, comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce, restent populaires pour l'été 2026, indique Dertour. La tendance Coolcations est également observée. De nombreux voyageurs choisissent délibérément des régions plus fraîches du Nord de l'Europe pendant la haute saison estivale.

Tui confirme également la forte demande pour les destinations méditerranéennes et indique que les réservations pour les îles grecques sont en bonne voie pour dépasser les niveaux de l'année dernière. L'Egypte connaît également un grand succès, attirant les voyageurs grâce à son bon rapport qualité-prix. (yal)

Traduit et adapté de l'allemand par Daphnée Lovas