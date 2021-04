Découvrez combien vous coûtez sur internet

International

Image: Shutterstock

Des chercheurs de Privacy Affairs ont analysé les tendances des ventes de données sur internet. On y découvre notamment que votre compte Facebook vaut plus que votre compte Twitter!

«L'année 2020 a été une des pires pour les cyber attaques», résument les chercheurs de Privacy Affairs, auteurs d'une analyse des tarifs pratiqués sur le Dark Web. En effet, la Nasa, McDonald’s, Visa, Mastercard, Microsoft, T-Mobile, Lockheed Martin, Google et même des compagnies de cybersécurité comme FireEye and SolarWinds en ont été victimes l'année dernière.

Cette année aussi, les hackers se sont bien débrouillés, puisqu'ils ont diffusé les informations privées de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs Facebook. Dont 1,5 millions de comptes suisses, comme le révélait watson début avril.

Désormais, les prix de vos données et profils hackés sur les réseaux sociaux sont en baisse.

Voici les prix pratiqués sur les différents marketplaces du Dark Web:

Facebook: 65 dollars désormais, contre 75 l'année dernière

désormais, contre 75 l'année dernière Instagram: 45 dollars , contre 55 l'an dernier

, contre 55 l'an dernier Twitter: 35 dollars , contre 49 en 2020

, contre 49 en 2020 Gmail: 80 dollars, contre 156

Qui veut des «likes»?

Les prix d'achats des abonnés et des «likes» sont étonnamment bas. A part pour Lindkedin, qui connaît une augmentation de deux dollars par 1000 abonnés, donc 12 dollars.

5 dollars pour 1000 abonnés de plus sur Instagram

pour 1000 abonnés de plus sur Instagram 2 dollars pour 1000 abonnés de plus sur Spotify

pour 1000 abonnés de plus sur Spotify 5 dollars pour 100 «likes» sur Instagram

pour 100 «likes» sur Instagram 25 dollars pour 1000 retweets sur Twitter

Et puisqu'on arrête pas le progrès, les hackers se sont également mis, cette année, à s'attaquer aux comptes Uber. Un profil de chauffeur vaut 14 dollars et celui d'un utilisateur seulement 8.

Pourquoi cette baisse de prix?

Parce que comme tout ce qui est rare est précieux, le prix est indexé en fonction de la rareté. Plus il y en a, et plus la valeur baisse.

Cependant, les chercheurs de Privacy Affairs avancent une autre explication: les attaques étant de plus en plus fréquentes et agressives, les mesures de sécurité ont été renforcées. L'authentification à double facteur, par exemple, fait partie des paramètres qui rendent le hacking plus difficile et moins rentable.

«Qu'il s'agisse de l'augmentation du nombre d'informations piratées ou de la diminution de la valeur d'un compte individuel piraté, les prix des comptes de médias sociaux piratés semblent baisser sur toutes les plateformes.»

Mais finalement, à quoi ça sert?

Un peu comme les chaînes de mails qu'on a tous reçues et qui nous gonflent, le hacking peut sembler un peu absurde et inutile au premier abord, pour les non-initiés. Mais vos données peuvent être utilisées pour tout un tas de raison: escroquerie, chantage, revenge porn, subtilisation de données bancaires, etc...

«On a tous entendu des histoires de victimes peu méfiantes perdant les économies d'une vie, ou de hackers vendant les enregistrements de caméra activées à distance dans les sombres recoins du Web. Il est facile de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Mais le fait est qu'avec l'augmentation des informations personnelles diffusées sur le Dark web, la probabilité d'un piratage dévastateur augmente chaque jour.»

