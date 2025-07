Vidéo: twitter

Cette séquence du Tour de France est lunaire

La célèbre bascule TV des chaînes publiques françaises a refait des siennes, mercredi. Les téléspectateurs de France Télévisions ont été privés de l’arrivée du coureur français Bruno Armirail, lors du premier contre-la-montre individuel... à quelques secondes près.

Plus de «Sport»

Une excellente définition de la frustration. Mercredi après-midi, les téléspectateurs de France TV qui ont eu le courage d’allumer leur télévision et leurs neurones pour suivre attentivement le premier contre-la-montre individuel du Tour de France ont eu la chique coupée au plus mauvais moment de la course.

Cette 5e étape se déroule à Caen, dans le Calvados. Bruno Armirail, champion de France de contre-la-montre, est très en forme, au point d’espérer la première place provisoire, détenue alors par Edoardo Affini. Pour dire, les derniers kilomètres sont bourrés de suspense, la bonne nouvelle française du jour est sur le point de se réaliser et, à l’antenne de France 3, les commentateurs ont même décrassé leur gorge pour l’occasion.

Mais il y a un hic:

«Allez, Bruno Armirail, à moins de 2km de l’arrivée! Il faudra attraper la télécommande...» Le consultant et ancien champion Laurent Jalabert.

La quoi? Pourquoi? Que se passe-t-il? Quelques secondes plus tard, le journaliste Alexandre Pasteur remercie Laurent Jalabert, parce qu’il fallait «prévenir nos téléspectateurs: l’arrivée de Bruno Armirail, ce sera sur France 2». Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on parle ici de la fameuse bascule.

Autrement dit, la joie toute relative de devoir changer de chaîne sur le service public, lors d’une retransmission sportive, grille des programmes oblige.

Ce qui veut dire que... «Même s’il va très vite, Bruno ne va pas arriver avant la bascule» Laurent Jalabert

«C’est tendu à tous les niveaux» Alexandre Pasteur

«C’est la bascule à ne pas rater!» Alexandre Pasteur

«Dans 20 secondes, on change de chaîne!» Alexandre Pasteur

On n’est pas loin d’un sketch des Inconnus. Alors qu’il ne lui reste que quelques secondes avant de franchir la ligne d’arrivée, le Français, qui pédale pour la team Décathlon AG2R, doit non seulement se battre contre le chrono du Tour, mais celui de France 2. Le pauvre.

Spoiler: il a perdu contre le service public. Même s’il a «réalisé une superbe fin de chrono en reprenant 12 secondes à l’Italien», selon les journalistes du Figaro. Vous l’aurez compris, Bruno Armirail a fini sur la deuxième marche du podium provisoire, sans que ses supporters n’aient eu l’occasion de déguster sa bonne prestation sur leur poste de télé.

Alors forcément, ça a gueulé sur les réseaux sociaux, avec émotions, insultes (et fautes d’orthographe).

La bascule TV et ses couacs mythiques sont aujourd’hui une coutume aigre-douce pour les amateurs de sports à la télévision publique française. Enfin, Bruno Armirail, lui, devra finalement se contenter de la 4e place au classement final de cette 5e étape.



Sans rancune?

(fv)