Iran

Un manifestant interpellé après avoir retiré le drapeau iranien

Un manifestant interpellé après avoir retiré le drapeau iranien sur le toit de l’ambassade à Londres

Lors d’une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Londres, un homme a pénétré illégalement dans la propriété, escaladant plusieurs balcons pour atteindre le toit et retirer le drapeau.
17.01.2026, 10:1817.01.2026, 10:19
epa12322923 A flag flys at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Canberra, Australia, 26 August 2025. Australia expelled Iran&#039;s ambasador to Australia and suspended activities at the Aus ...
Le drapeau iranien.Keystone

Un manifestant a été interpellé après avoir grimpé sur le toit de l'ambassade d'Iran à Londres pour en retirer le drapeau, a indiqué vendredi soir la police.

«Au cours de la manifestation qui se déroulait ce soir devant l'ambassade iranienne, un manifestant a pénétré illégalement dans une propriété privée, escaladant plusieurs balcons pour atteindre le toit de l'ambassade, où il a retiré un drapeau.»

Vendredi, la manifestation a par ailleurs été émaillée de jets d'objets sur les forces de l'ordre et «plusieurs agents ont été blessés», a indiqué la police, faisant état d'un «certain nombre» d'interpellations.

L'Iran est depuis le 28 décembre le théâtre d'un vaste mouvement de contestation dont la répression a fait au moins 3.428 morts, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée en Norvège. Des manifestations sont régulièrement organisées au Royaume-Uni et dans d'autres pays pour dénoncer la répression et exiger la fin du système théocratique qui dirige le pays.

"selon BFMTV"

Thèmes
Des manifestations, en Iran et ailleurs
1 / 11
Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
- Iran: une vidéo d'une personne seule face aux motards de la police devient virale
Video: watson
L’article