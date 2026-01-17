Un manifestant interpellé après avoir retiré le drapeau iranien sur le toit de l’ambassade à Londres

Lors d’une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Londres, un homme a pénétré illégalement dans la propriété, escaladant plusieurs balcons pour atteindre le toit et retirer le drapeau.

Le drapeau iranien. Keystone

Un manifestant a été interpellé après avoir grimpé sur le toit de l'ambassade d'Iran à Londres pour en retirer le drapeau, a indiqué vendredi soir la police.

«Au cours de la manifestation qui se déroulait ce soir devant l'ambassade iranienne, un manifestant a pénétré illégalement dans une propriété privée, escaladant plusieurs balcons pour atteindre le toit de l'ambassade, où il a retiré un drapeau.»

Vendredi, la manifestation a par ailleurs été émaillée de jets d'objets sur les forces de l'ordre et «plusieurs agents ont été blessés», a indiqué la police, faisant état d'un «certain nombre» d'interpellations.

L'Iran est depuis le 28 décembre le théâtre d'un vaste mouvement de contestation dont la répression a fait au moins 3.428 morts, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée en Norvège. Des manifestations sont régulièrement organisées au Royaume-Uni et dans d'autres pays pour dénoncer la répression et exiger la fin du système théocratique qui dirige le pays.

