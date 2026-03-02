assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Pleine lune

Voici ce qu'il faut savoir sur la lune de sang de mars

dpatopbilder - 07.09.2025, Brandenburg, Lebus: Eine totale Mondfinsternis ist als sogenannter Blutmond am Abendhimmel zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
La prochaine pleine lune apparaîtra rouge sang.Image: keystone

La pleine lune des vers va bientôt illuminer le ciel suisse

La prochaine pleine lune, également appelée lune des vers, aura lieu le 3 mars 2026 à 12h38. Cette lune de sang particulière ne sera en revanche pas observable en Suisse.
02.03.2026, 09:3202.03.2026, 09:32

La pleine lune de mars 2026 est particulière, car elle coïncide avec une éclipse lunaire totale. Cela en fait une lune de sang, c'est-à-dire une pleine lune qui apparaît rougeâtre pendant un court laps de temps.

Cette coloration est due au fait que la Lune se lève en plein milieu d'une éclipse lunaire totale. La Lune entre alors dans l'ombre de la Terre. La lumière solaire, réfractée par l'atmosphère terrestre, atteint néanmoins notre satellite naturel, et le fait paraître rouge sang depuis notre sol. Une éclipse lunaire totale n'est possible que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.

Où l'éclipse lunaire est-elle visible?

En Europe, l'éclipse n'est malheureusement pas visible, car la Lune se trouvera encore sous l'horizon à ce moment-là. En revanche, les personnes se trouvant dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Amérique du Sud, dans l'est de la Russie, en Asie ou en Australie pourront observer ce spectaculaire événement.

Le moment de l'éclipse lunaire dépend fortement de la localisation: dans l'ouest de l'Amérique du Nord, le phénomène commence avant le lever du soleil. En Amérique du Sud, l'éclipse tombe également aux premières heures du matin selon les régions. En Asie orientale, en Russie et en Australie, l'éclipse lunaire est observable en soirée et la nuit.

Même si la teinte vermillon de l'éclipse ne sera pas visible en Suisse, la pleine lune normale illuminera le ciel vespéral helvétique la nuit du 3 mars.

A quelle fréquence la lune de sang se produit-elle?

Pour la Suisse, la prochaine éclipse lunaire totale ne sera malheureusement visible que le 31 décembre 2028. D'ici là, on ne pourra observer dans notre pays que des éclipses lunaires partielles ou pénombrales, dont l'effet est nettement moins prononcé. Heureusement, des retransmissions en direct seront disponibles.

Pourquoi un tel nom?

La pleine lune de mars doit son nom au fait qu'après l'hiver, les vers de terre remontent à la surface dès que la terre se réchauffe. Dans le même temps, ces vers sont dévorés par les rouges-gorges et d'autres oiseaux, ce qui annonce le début du printemps. (cst)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Les images spectaculaires du télescope James Webb
1 / 21
Les images spectaculaires du télescope James Webb
La nébuleuse de la Lyre prise en photo par le télescope James Webb.
source: esa/webb
partager sur Facebookpartager sur X
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une femme s’en prend à des enfants et blesse des secouristes
Une femme a agressé samedi après-midi deux enfants à Beringen (SH), en marge d’une fête de carnaval près d’une école.
Samedi après-midi, à Beringen (SH), une femme a agressé deux enfants et blessé un secouriste et une policière. La femme a frappé les enfants et leur a donné des coups de pied, rapporte la police de Schaffhouse dans la nuit de samedi à dimanche.
L’article