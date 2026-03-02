La prochaine pleine lune apparaîtra rouge sang. Image: keystone

La pleine lune des vers va bientôt illuminer le ciel suisse

La prochaine pleine lune, également appelée lune des vers, aura lieu le 3 mars 2026 à 12h38. Cette lune de sang particulière ne sera en revanche pas observable en Suisse.

Plus de «Suisse»

La pleine lune de mars 2026 est particulière, car elle coïncide avec une éclipse lunaire totale. Cela en fait une lune de sang, c'est-à-dire une pleine lune qui apparaît rougeâtre pendant un court laps de temps.

Cette coloration est due au fait que la Lune se lève en plein milieu d'une éclipse lunaire totale. La Lune entre alors dans l'ombre de la Terre. La lumière solaire, réfractée par l'atmosphère terrestre, atteint néanmoins notre satellite naturel, et le fait paraître rouge sang depuis notre sol. Une éclipse lunaire totale n'est possible que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.

Où l'éclipse lunaire est-elle visible?

En Europe, l'éclipse n'est malheureusement pas visible, car la Lune se trouvera encore sous l'horizon à ce moment-là. En revanche, les personnes se trouvant dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Amérique du Sud, dans l'est de la Russie, en Asie ou en Australie pourront observer ce spectaculaire événement.

Le moment de l'éclipse lunaire dépend fortement de la localisation: dans l'ouest de l'Amérique du Nord, le phénomène commence avant le lever du soleil. En Amérique du Sud, l'éclipse tombe également aux premières heures du matin selon les régions. En Asie orientale, en Russie et en Australie, l'éclipse lunaire est observable en soirée et la nuit.

Même si la teinte vermillon de l'éclipse ne sera pas visible en Suisse, la pleine lune normale illuminera le ciel vespéral helvétique la nuit du 3 mars.

A quelle fréquence la lune de sang se produit-elle?



Pour la Suisse, la prochaine éclipse lunaire totale ne sera malheureusement visible que le 31 décembre 2028. D'ici là, on ne pourra observer dans notre pays que des éclipses lunaires partielles ou pénombrales, dont l'effet est nettement moins prononcé. Heureusement, des retransmissions en direct seront disponibles.

Pourquoi un tel nom?

La pleine lune de mars doit son nom au fait qu'après l'hiver, les vers de terre remontent à la surface dès que la terre se réchauffe. Dans le même temps, ces vers sont dévorés par les rouges-gorges et d'autres oiseaux, ce qui annonce le début du printemps. (cst)