Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l'évacuation d'implantations de colons en Cisjordanie occupée, a affirmé dimanche le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Keystone

Netanyahu ordonne l’évacuation d’avant-postes de colons en Cisjordanie

Le Premier ministre israélien aurait donné cette instruction sous la pression de Washington, selon plusieurs médias israéliens. Le ministre d’extrême droite Bezalel Smotrich affirme s’y opposer.

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Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l'évacuation d'implantations de colons en Cisjordanie occupée, a affirmé dimanche le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

«A ma connaissance, Netanyahu a donné l'instruction d'évacuer» des avant-postes, a-t-il dit durant un colloque à Jérusalem sans donner de noms, ajoutant qu'il «n'aimait pas cette instruction».

Plusieurs médias israéliens mentionnent dimanche cette instruction du Premier ministre, conséquence des pressions américaines selon Ynet, le plus grand site d'informations israélien.

Contacté par l'AFP, le bureau de Benjamin Netanyahu n'a pas réagi à ces informations.

Fin aout, Netanyahu avait promis de poursuivre l'implantation de colonies en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, malgré une pression internationale croissante.

Illégales

La construction et l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, ont fortement augmenté sous le gouvernement Netanyahu.

Certaines colonies sont établies par décision gouvernementale. D'autres sont des avant-postes non autorisés, agricoles ou non, souvent constitués de quelques caravanes ou structures de fortune. Leur approbation et leur légalisation a posteriori ont toutefois également fortement augmenté ces dernières années.

Selon Smotrich, l'évacuation concerne des avant-postes construits dans des zones sous le contrôle de l'Autorité palestinienne et sans autorisation officielle des autorités israéliennes.

Bezalel Smotrich, à la tête d'un parti d'extrême-droite et qui prône l'annexion de toute la Cisjordanie, s'est vanté dimanche d'avoir mené «une révolution» en construisant et légalisant «des villages, fermes, routes et des milliers de logements» en Cisjordanie occupée.

Hors Jérusalem-est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500 000 Israéliens installés dans ces colonies.

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, avec des attaques quasi-quotidiennes de colons et des raids réguliers sur des villages palestiniens.

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee s'est rendu samedi en Cisjordanie en soutien à des Palestiniens de nationalité américaine, victimes d'attaques de colons.

«Notre message est clair, un crime est un crime, un acte de terreur est un acte de terreur. Ceux qui les commettent doivent s'attendre à de sévères conséquences», a-t-il déclaré.

Le président israélien Isaac Herzog l'a remercié dimanche «pour sa position ferme ainsi que pour s'être rendu lui-même sur place hier afin de constater et de documenter directement ce qui s'y passe», selon un communiqué de la présidence. (tib/ats)