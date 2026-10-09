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Augusto Cury va soutenir Flavio Bolsonaro

epa13285942 Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro reacts during the announcement of support from former conservative Goias Governor Ronaldo Caiado for the second round of the Brazilian ele ...
Le fils de l'ex-président incarcéré a créé la surprise lors des élections brésiliennes.Keystone

Encore une bonne nouvelle pour Flavio Bolsonaro

Arrivé troisième lors du premier tour, Augusto Cury a donné son soutien au fils de l'ex-président brésilien. Un coup dur de plus pour Lula.
09.10.2026, 12:1809.10.2026, 12:18

Le candidat conservateur Flavio Bolsonaro, favori de la présidentielle au Brésil face au chef d'État sortant Luiz Inácio Lula da Silva, a obtenu jeudi le soutien du candidat arrivé troisième du premier tour, Augusto Cury.

Bolsonaro face à une colère grandissante
Bolsonaro face à une colère grandissante

«Mon soutien n'est pas un chèque en blanc», a prévenu dans un communiqué Augusto Cury, qui a recueilli près de 3 % des suffrages dimanche. Flavio Bolsonaro est arrivé en tête avec 47 % des voix, contre 45 % pour Lula, avant le second tour prévu le 25 octobre.

Augusto Cury, écrivain et psychiatre populaire de 68 ans, s'était présenté comme centriste au cours de sa campagne.

Comme lui, les candidats au premier tour Ronaldo Caiado et Romeu Zema ont dit soutenir Flavio Bolsonaro. A eux trois, ils ont totalisé dimanche 5,34 % des voix. Le candidat arrivé 4e, Renan Santos (2,24%), a lui refusé d'apporter son soutien à qui que ce soit.

Tandis que Flavio Bolsonaro se concentre sur les alliances politiques, Lula cherche à investir les réseaux sociaux pour décrocher un quatrième mandat.

Le fils de Bolsonaro crée la surprise au Brésil
Le fils de Bolsonaro crée la surprise au Brésil

Un sondage de l'institut Datafolha publié ce jeudi crédite le conservateur de 52 % des suffrages contre 48 % pour le président sortant, avec une marge d'erreur de deux points de pourcentage.

«Je ne tiens pas compte des sondages, je ne travaille pas comme ça. Je travaille en sachant que j'ai besoin d'avoir plus de voix que Flavio pour gagner l'élection. J'ai 17 jours pour ça», a assuré Lula jeudi lors d'une conférence de presse.

Si Flavio Bolsonaro est élu, il bénéficiera d'un Parlement penchant fortement à droite. Il promet une plus grande rigueur budgétaire, des baisses d'impôts et moins d'Etat. Il s'est aussi engagé à une lutte plus ferme contre l'insécurité galopante.

De son côté, Lula met en avant ses programmes sociaux et la défense de la souveraineté face aux pressions de Donald Trump. Il espère mobilier les quelque 21% d'abstentionnistes et les électeurs qui ont voté blanc, dans ce pays où le vote est obligatoire entre 18 et 70 ans. (ats/afp)

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