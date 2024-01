Quatre morts et plus de 100 blessés dans un séisme près de Fukushima

Voici à quel point la Russie de Poutine s'en prend aux LGBT

Les personnes queer sont considérées comme des extrémistes en Russie depuis un jugement de la Cour suprême en novembre. Voici ce qu'elles endurent.

La communauté LGBTQIA+ en Russie a toujours eu une situation compliquée. Mais depuis un an, la situation des gays, lesbiennes et autres personnes queer, en Russie, devient de plus en plus difficile. En décembre 2022, le président Vladimir Poutine a signé une loi interdisant «la propagande gay». Avec de nombreuses conséquences pour les personnes LGBTQIA+.