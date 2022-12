Allez, à taaaaaaaaaaable!

Comment Macron et Biden vont se faire péter la panse

Quoi de mieux que du homard poché au beurre du Maine pour graisser les crispations économico-politiques entre deux nations historiquement copines comme cochon? Menu, invités, cadeaux, ambianceur musical, sortez (les) couverts, on vous présente la soirée.

C'est la première fois qu'ils boufferont ensemble depuis l'élection de Biden en avril 2021. Enfin, très officiellement. Car Joe, Jill, Emmanuel et Brigitte ont déjà gaiement ripaillé, pas plus tard que mercredi soir à Washington, au très chic gastro italien Fiore. L'occasion pour les internets de trousser quelques blagues cuites à point.

Jeudi soir, ce sera autrement plus plus sérieux. Une première visite d'État alourdie par des tensions économico-politiques et la guerre en Ukraine, mais qui sera ponctuée, dans les jardins de la Maison-Blanche, d'un sacré paquet de bonnes choses à s'envoyer dans l'estomac ou les tympans. D'autant que les résidents de l'Elysée n'ont pas voyagé les mains vides.

Le menu

Entrée:

Homard du Maine , poché au beurre. (La plupart des homards américains proviennent de cet Etat.)

, poché au beurre. (La plupart des homards américains proviennent de cet Etat.) Caviar américain d'osciètre

américain d'osciètre Ravioli «délicats» à la courge, sauce à l'estragon

Plat principal:

Calotte de boeuf persillé, réduction au vin rouge

Pommes de terre

Topinambours au cresson crémeux

Confit d'échalote

Le tout sera arrosé de mousseux français, mais également quelques bonnes bouteilles d'Anakota "Knights Valley" Cabernet Sauvignon.

Fromages:

La First Lady a particulièrement insisté: ce sera du fromage américain. Dont un bleu de l'Oregon (nord-ouest) qui a été la première production américaine à remporter, en 2019, les Championnats du monde du fromage.

Le champion du monde en 2019.

Dessert:

Cake chiffon à l'orange

Poires rôties

Glace "crème fraîche"

Sauce au citron

Les cadeaux

De la part des Macron:

Un pullover de la célèbre marque Saint-James.

Une coupe de la maison d'orfèvrerie et de l'art de table Christofle, fabriquée en 2012 en hommage

de la maison d'orfèvrerie et de l'art de table Christofle, fabriquée en 2012 en hommage Un vinyle de la bande originale du film de Claude Lelouch Un homme et une femme (1966), composée par Francis Lai. A noter que le réalisateur fait partie de la délégation française.

de la bande originale du film de Claude Lelouch Un homme et une femme (1966), composée par Francis Lai. A noter que le réalisateur fait partie de la délégation française. Une montre de la marque Lip.

Précisons que la plupart des cadeaux offerts par le couple présidentiel français sont disponibles sur la (super) boutique de l'Elysée. C'est pourquoi nous aurions préféré qu'Emmanuel offre à Joe...

... ces fantastiques pantoufles de la Républiques!

De la part des Biden:

Aucune idée. La Maison Blanche n'a encore rien divulgué.

L'animation

Au total, 350 convives sont attendues et une statue de la liberté géante sera projetée sur l'un des murs de la pièce. Pour la musique, ce sera le jazzman Jon Batiste, multirécompensé aux Grammy Awards, qui se chargera de faire shaker quatre des plus puissants booties de la planète.